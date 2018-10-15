  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Damada altın yerine egzoz taktılar!

Damada altın yerine egzoz taktılar!

Niğde'de damada getirilen hediye davetlileri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşte Nİğdeli gençlerin eğlence olsun diye hediye ettikleri o egzozun ilginç hikayesi;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-10-2018 21:30 - Güncelleme: 15-10-2018 21:30

NİĞDE’de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egsoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.

ARABAMA TAKTIRACAĞIM

Durum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egsozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Damada altın yerine egzoz taktılar! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro