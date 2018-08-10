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Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin gelişerek devam edeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 21:39 - Güncelleme: 10-08-2018 21:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladamir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. İlişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet dile getirildi. Erdoğan Gümüşhane'de yaptığı konuşmasında ise görüşmenin detaylarını anlatarak "Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

PUTİN İLE KONUŞMASININ DETAYLARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de çevre yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı:

"Turist sayısında da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki tabi bu ilişkiler bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 22:12 Daha da iyi olacak inşAllah. Bazı atılımları yapmamız lazım artık Reis beklemesek diyorum hani... Şu atılması gereken 4 adım var ilkini atalım bence ...

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