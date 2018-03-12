Çukur 21.bölüm fragmanında Vartolu İdris Baba yeniden karşı karşıya

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un 20.son bölümünü izleyiciler sabırsızlıkla bekledi. İzleyici en çok Vartolu ve İdris Baba yüzleşmesini merakla bekliyordu. Sonunda o yüzleşme gerçekleşti. Çukur izleyicisi 20.son bölümün hemen ardından Çukur 21.yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Çukur her zaman olduğu gibi seyirciyi merak bırakmadan yeni bölüm fragmanını yayınladı. Hadi gelin önce 20.son bölümde neler yaşanmış özetine bir bakalım hemen ardından Çukur 21.yeni bölüm önizlemesini izleyelim.

ÇUKUR 20.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir.

İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak ‘Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol aşamasına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.

ÇUKUR 21.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; Henüz değil. Ancak gelir gelmez burada olacak.