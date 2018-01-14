Çocuklar Duymasın 24.yeni bölüm fragmanı Tutku kazandı mı?

Uzun zamandır ekranlara gelen Çocuklar Duymasın yeni sezonuyla Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı. Yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü bugün yayınlanan Çocuklar Duymasın 24.yeni bölümde neler olacak?

Meltem ve Tutku, Haluk konusunda yüzleşti. Çocuklar Duymasın yayınlanan son bölümde Tutku sonunda Haluk'a olan aşkını açıklığa kavuşturdu. İrem,Tuku'nun Haluk'a aşık olduğunu Gönül'e söyledi. Mahkeme günü gelip çatıyor. Meltem, artık Haluk'tan ayrılma konusunda daha kararlıdır. Bu duruma en büyük sebep ise Tutku'nun Meltem'le konuşup, Haluk'la ilişki yaşamak istemesi oldu. Peki Çocuklar Duymasın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Çocuklar Duymasın 24.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.