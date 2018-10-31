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CNR Gaziantep Kitap Fuarı 129 bin kitapseveri ağırladı

CNR Gaziantep Kitap Fuarı 129 bin kitapseveri ağırladı

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık işbirliğiyle organize edilen CNR Gaziantep Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:50 - Güncelleme: 31-10-2018 09:50

20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde 300'ün üzerinde markanın katılımıyla organize edilen fuar, açık kaldığı dokuz gün boyunca 129 bin kitapseveri ağırladı.

Gaziantepli okurları kitapla buluşturan birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı kitap günlerinde; Canan Tan, Büşra Sanay, Levent Gültekin, Mina Sota, Saadettin Saran, Bilal Özbay, Kemal Hamamcıoğlu gibi onlarca yazar, yüzlerce söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Okumak Keşfetmektir”, “Okumak Özgürlüktür” sloganlı standıyla fuarda yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren yetişkin ve çocuk kütüphaneleri, kent arşivi, dijital kütüphane, kitap kafe ve kitap evleri hakkında bilgi verildi, tanıtım broşürleri dağıtıldı, Kültür AŞ tarafından yayımlanan kitaplar tanıtıldı. Stantta toplam 2 bin 272 çocuğa yazarlarla buluşma, masal okuma, kitap ayracı hazırlama etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca Mehpare Şayan Kileci, Nesime Açılmış ve Hüseyin Söylemez okuyucularına kitaplarını imzaladı. İlkay Marangoz, Gönül Simpson, Gülşen Gazel’le düzenlenen söyleşi ve “Benim Güzel Kitaplarım” temasıyla Çiğdem Dağtekin ile Marmelet kukla gösterisi sunuldu.“Gaziantep Yazarları ve Şairleri” standıyla Gaziantepli ve Gaziantep üzerine yayınları olan yazar ve şairleri okurlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Abdülhadi Bay, Memik Filiker ile söyleşi düzenledi. Öte yandan; Ahmet Özkök, Bilge Kazaz, Gülhan Ertilav, Hasan Yelken, Hüseyin Sönmezler, Mehmet Kara, Fatih Kurt, Neşe Cömert, Özden Sabuncuoğlu, Yıldırım Katrancı ile imza günü gerçekleştirildi.

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