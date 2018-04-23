CHP'li Yedekci sosyal medya hesaplarını karıştırınca rezil oldu!

Misafir 23 Nisan 2018 19:19 Pkk ve dhkp-c ye ayirdiklari milletvekili kontejani yeterli gelmeyip, aralarindan gorece daha az miltan olan milletvekillerini iyi partiye gonderip kontejan acan, nerede bir vatan dusmani varsa onunla ittifak eden cakma kemalist chp ve avanesindende baska birsey beklemiyorduk zaten