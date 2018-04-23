CHP'li Yedekci sosyal medya hesaplarını karıştırınca rezil oldu!

Sahte hesabından Cumhuriyet Gazetesi haberine yorum yapmaya çalışan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, hesapları karıştırınca sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın uzattığı eli saygısızca geri çeviren Yedekci, konunun haber olmasıyla sahte hesabından yorum yapmak için harekete geçti. Resmi hesabından yazdığını farketmeyen Yedekci haberin altına, ''Sayın vekilimiz Gülay Yedekci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın helal olsun'' yazdı.
Bilinen hesabından yazdığını farkeden Yedekci, paylaşımı hemen silse de yazdıkları bir anda sosyal medyada gündem oldu.
"HESABIM HACKLENDİ" DEDİ
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, yaşanan olayın ardından aynı hesaptan bir açıklama yayınlayarak 'hesabının hacklendiğini' belirtti.
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