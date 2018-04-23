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CHP'li Yedekci sosyal medya hesaplarını karıştırınca rezil oldu!

CHP'li Yedekci sosyal medya hesaplarını karıştırınca rezil oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine sahte bir hesaptan yorum yapmaya çalışırken resmi hesabından yazdı. Yedekci'nin gafı sosyal medyada bir anda gündem oldu.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 18:34 - Güncelleme: 23-04-2018 18:34

Sahte hesabından Cumhuriyet Gazetesi haberine yorum yapmaya çalışan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, hesapları karıştırınca sosyal medyada bir anda gündem oldu. 

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın uzattığı eli saygısızca geri çeviren Yedekci, konunun haber olmasıyla sahte hesabından yorum yapmak için harekete geçti. Resmi hesabından yazdığını farketmeyen Yedekci haberin altına, ''Sayın vekilimiz Gülay Yedekci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın helal olsun'' yazdı. 

Bilinen hesabından yazdığını farkeden Yedekci, paylaşımı hemen silse de yazdıkları bir anda sosyal medyada gündem oldu.

"HESABIM HACKLENDİ" DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, yaşanan olayın ardından aynı hesaptan bir açıklama yayınlayarak 'hesabının hacklendiğini' belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 19:19 Pkk ve dhkp-c ye ayirdiklari milletvekili kontejani yeterli gelmeyip, aralarindan gorece daha az miltan olan milletvekillerini iyi partiye gonderip kontejan acan, nerede bir vatan dusmani varsa onunla ittifak eden cakma kemalist chp ve avanesindende baska birsey beklemiyorduk zaten

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