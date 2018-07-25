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CHP'li Kaftancıoğlu'nun twiti muhalifleri ayağa kaldırdı

CHP'li Kaftancıoğlu'nun twiti muhalifleri ayağa kaldırdı

Olağünüstü kurultaya imza verme sürecinde tarafların karşılıklı hamleleri sürüyor. CHP il başkanlarının yarın Ankara'da ortak basın açıklama yapacak olmasına muhalif kanadın tepkisi gecikmedi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 16:03 - Güncelleme: 25-07-2018 16:03

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın partisinin il başkanlarıyla, yaşanan sürece dair ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi. İmza toplayanların sözcülüğü görevinde bulunan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, il başkanlarının ortak açıklama için Ankara'ya çağrılmasının partiyi böleceğini iddia etti.

Kaftancıoğlu, AA muhabirine, basın açıklamasının yarın saat 11.00'de Ankara İl Başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Bunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması olup olmayacağına ilişkin Kaftancıoğlu, "Biz yarın il başkanları olarak ne yazık ki kamuoyunda bu kadar nahoş bir şekilde, algılar üzerinden yürütülen sürece dair açıklama yapacağız." dedi. 

Detayları il başkanları olarak bir araya geldiklerinde açıklayacaklarını belirten Kaftancıoğlu, "Toplantımız, yaşanan sürece dair, süreçte il başkanları olarak kamuoyuna ve parti örgütlerine sorumluluğumuz gereği bir bilgilendirme olacak." ifadesini kullandı.  

Canan Kaftancıoğlu, toplantıya tüm il başkanlarının katılıp katılmayacağı yönündeki soruya da, "Bana sayı gelmedi ancak il başkanlarımızın tamamı davetlidir. Kimlerin katılıp katılmayacağını yarın hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.  

Kurultay isteyenlerden tepki gecikmedi
Basın toplantısı yeri ve saatini Twitter üzerinden de duyuran Canan Kaftancıoğlu'na olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalif kanadın tepkisi ise gecikmedi. 

İmza toplayanların sözcülüğü görevinde bulunan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebinin, tabanın ve örgütlerin sesi olduğunu bildirdi.

Usluer, "Bu süreci 'savaş' olarak tanımlamak, il başkanlarını 'demokrasi' adına Ankara'ya basın toplantısına davet etmek demokratik bir süreci engelleme girişimidir. Birleştirmez, böler." değerlendirmesinde bulundu. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • yüzdeyüzmilli 25 Temmuz 2018 16:37 1/4 porsiyon domuz etini eksik etmeyin KAFTANCIOGLU ac kalmayin aman ha!!!

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