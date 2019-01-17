Chelsea'den Göztepe'ye flaş transfer

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Uzun süredir sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Schalke 04'te kiralık olarak forma giyen Chelseali Baba Rahman'ı kadrosuna transfer etti.

beIN Sports'un haberine göre; Göz Göz, Ganalı futbolcunun kiralanması konusunda İngiliz deviyle anlaşmaya vardı. Oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.