  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cep telefonları gerçekten kansere neden olur mu?

Cep telefonları gerçekten kansere neden olur mu?

Cep telefonlarının kansere neden olduğu birçok insan tarafından söyleniyor. Peki bu bilgi gerçekten de doğru mu?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:30 - Güncelleme: 19-07-2018 15:30

Bildiğiniz üzere cep telefonları hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı zararlı yönlerinin de olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Bunların en başında tabii ki de sağlık gelmekte. Cep telefonlarının kansere neden olduğu birçok insan tarafından söyleniyor. Peki bu bilgi gerçekten doğru mu? Cep telefonları gerçekten de kansere neden oluyor mu?

Observer gazetesinde yayınlanan bir iddia, cep telefonlarının bu kadar da korkunç etkilere sahip olmadığını gösteriyor. Beyin kanserine neden olma ve erkeklerde kısırlık durumunu yaratma gibi sebeplerle suçlanan cep telefonlarının tabii ki de radyasyon saçtığı bilinen bir gerçek.

Ancak telefonlarda iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak bilinen bir form kullanıyor. Bu ise elektronları atomlarından uzaklaştırarak iyonlara dönüştürmek için yeterli enerjinin taşınmadığı anlamına geliyor.

Farelerde test edilen radyasyon dalgaları, farelerde kanserin doğmasına neden oldu. Çünkü deney farelerine bir insanın alabileceğinden çok daha fazla radyasyon yüklendi ve insanların cep telefonlarından bu denli radyasyon alması imkansızdır. Bu radyasyon dalgaları daha da azaltılınca farelerde bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Gelelim teknolojik ev eşyalarına. Evimizde birçok teknolojik ürün barındırmaktayız. Peki bu zaman kadar kaç insan bu dalgalardan etkilenerek kanser oldu? Ölen kişi sayısı ne kadar? Belki de yok denilecek kadar az. 

Bu sebeple cep telefonu veya akıllı ev eşyalarının çıkarmış olduğu ufak radyasyondan korkmanıza gerek yok. Ancak özellikle belirtmek isteriz, bu testler sadece standart olarak geliştirilen cep telefonlarında geçerli. Eğer çakma, ne olduğu belirsiz telefonlar kullanıyorsanız, o zaman dikkat etmenizde yarar var. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cep telefonları gerçekten kansere neden olur mu? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro