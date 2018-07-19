Cep telefonları gerçekten kansere neden olur mu?

Bildiğiniz üzere cep telefonları hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı zararlı yönlerinin de olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Bunların en başında tabii ki de sağlık gelmekte. Cep telefonlarının kansere neden olduğu birçok insan tarafından söyleniyor. Peki bu bilgi gerçekten doğru mu? Cep telefonları gerçekten de kansere neden oluyor mu?

Observer gazetesinde yayınlanan bir iddia, cep telefonlarının bu kadar da korkunç etkilere sahip olmadığını gösteriyor. Beyin kanserine neden olma ve erkeklerde kısırlık durumunu yaratma gibi sebeplerle suçlanan cep telefonlarının tabii ki de radyasyon saçtığı bilinen bir gerçek.

Ancak telefonlarda iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak bilinen bir form kullanıyor. Bu ise elektronları atomlarından uzaklaştırarak iyonlara dönüştürmek için yeterli enerjinin taşınmadığı anlamına geliyor.

Farelerde test edilen radyasyon dalgaları, farelerde kanserin doğmasına neden oldu. Çünkü deney farelerine bir insanın alabileceğinden çok daha fazla radyasyon yüklendi ve insanların cep telefonlarından bu denli radyasyon alması imkansızdır. Bu radyasyon dalgaları daha da azaltılınca farelerde bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Gelelim teknolojik ev eşyalarına. Evimizde birçok teknolojik ürün barındırmaktayız. Peki bu zaman kadar kaç insan bu dalgalardan etkilenerek kanser oldu? Ölen kişi sayısı ne kadar? Belki de yok denilecek kadar az.

Bu sebeple cep telefonu veya akıllı ev eşyalarının çıkarmış olduğu ufak radyasyondan korkmanıza gerek yok. Ancak özellikle belirtmek isteriz, bu testler sadece standart olarak geliştirilen cep telefonlarında geçerli. Eğer çakma, ne olduğu belirsiz telefonlar kullanıyorsanız, o zaman dikkat etmenizde yarar var. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku