Bursa'da tarihi çınar lüks otomobilin üzerine devrildi

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tarihi surların yakınında bulunan anıt ağaç niteliğindeki çınar, Bülent Argın'ın park halindeki 16 GS 236 plakalı otomobilinin üzerine devrildi.
Gürültünün ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
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