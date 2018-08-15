Boykotlanan ABD ürünleri hangisi? İşte sektöre göre ABD boykot listesi

ABD malı ürünler hangisi, hangi ürünler ABD boykot listesinde araştırmaları Erdoğan'ın boykot çağrısından sonra arttı. ABD menşeli ürünlere yüzde 100 vergi zammı yapıldı yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki hangi mallar ABD malı, hangi ürünler ABD boykot listesinde? İşte giyimden gıdaya, güzellik ve makyaj ürünlerinden, otomobile kadar ABD malı ürünler ve yani boykot listesi.

ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,

ABD markalı gıda markaları : Nesquik, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy

ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette

Amerika üretimi arabalar : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Buick, Cadillac , Lincoln, Mercury , Pontiac, Saturn , Paige, Chalmers , Oldsmobile

Amerika petrol şirketleri : BP, Mobil, Shell

Amerikan sigaraları : Marlboro, Philip Morris, Basic, L&M, Chesterfield, F6, Parllement, Camel

Amerika güzellik markaları : Olay, Neutrogena, Avon, Estee Lauder, Pantene, Aveeno, Clean-Clear, Johnson's, M.A.C, Clinique, Softsoap, Irish Spring, Coty, Revlon, Elizabeth Arden, Roc, Head-Shoulders, Speed Stick.

Amerika içki markaları : Jim Beam, Jack Daniels