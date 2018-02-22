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Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanı Filiz Cemil'e geri dönüyor

Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanı Filiz Cemil'e geri dönüyor

Bizim Hikaye 23.son bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bizim Hikaye 23.son bölümü izleyenler Fikri'ye ne olacak sorusunun cevabını aradı. Bizim Hikaye'nin 23.son bölümünün hemen ardından Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanı seyredenleri merakta bırakmadan yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:00 - Güncelleme: 22-02-2018 16:00

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Shamless'in Türkiye uyarlaması Bizim Hikaye, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı dizinin her bölümü reyting sonuçlarının zirvesinde. Bizim Hikaye'de Fikri'ye ne olacağı merak edilirken Bizim Hikaye 23.son bölümü nefesleri kesti. Bizim Hikaye 23.son bölümde Cemil ile Filiz'in yakınlaştığına tanık olduk. Ama bunu fark eden sadece o değil. Seyredenler hemen Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ve Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar. Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanında Filiz ile Cemil'in akıbetini ayrıca Fikri'ye ne olacağını herkes merak ediyor. Hadi gelin önce Bizim Hikaye 23.son bölümde neler olmuş ona bir bakalım ardından Bizim Hikaye 24.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

BİZİM HİKAYE 23.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır. Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?

Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?

Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.

Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.

BİZİM HİKAYE 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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