170 ünlü isimden Afrin için gelen mektup tepki çekti. Afrin mektubuna bakın kimler imza attı! haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Sen nasıl devletsin?.. Bugüne kadar bunları yuttuk ama... haberin devamı için tıklayın »
Afrin'de TSK vuruyor ÖSO ilerliyor! Zeytin Dalı operasyonundan yeni görüntüler haberin devamı için tıklayın »
Burseya Dağı alındı mı? Gögüs göğüse çatışmanın olduğu dağdan sıcak haberler geliyor... haberin devamı için tıklayın »
Fox Tv'de perşembe günleri yayınlanan Bizim Hikaye 19.yeni bölümde nefesler tutulacak. Filiz ve annesinin karşı karşıya geldiği Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.
Bizim Hikaye dizisinden beklenen haber geldi. Perşembe akşamları yayınlanan eğlenceli aile dizisi Bizim Hikaye’nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. 18 Ocak Perşembe günü ekrana gelen son bölümde Barış tarafından dağ evine kaçırılan Filiz, tam duygularına teslim olacakken Cemal’in ortaya çıkışı dengeleri değiştirmişti. Zor bir kararın eşiğinde olan Filiz’in hamlesini merak eden izleyiciler, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Bizim Hikaye'den yeni bölüm fragmanı geldi.
BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?
Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz karar vermek zorunda kalacak. Evli olan fakat Barış'a aşık olan Filiz, karar vermek zorunda. Ya aşkını ya da çocukları tercih edecek. Barış'a güvenmeyen Filiz aynı zamanda annesinin eve dönmesiyle büyük bir şok yaşadı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı Filiz boşanacak mı? haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER