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Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı Filiz boşanacak mı?

Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı Filiz boşanacak mı?

Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın yani 25 Ocak tarihinde ekrana gelecek olan Bizim Hikaye 19.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümde Filiz, Barış tarafından kaçırılmıştı. Peki Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacak?

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:01 - Güncelleme: 24-01-2018 11:01

Fox Tv'de perşembe günleri yayınlanan Bizim Hikaye 19.yeni bölümde nefesler tutulacak. Filiz ve annesinin karşı karşıya geldiği Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

Bizim Hikaye dizisinden beklenen haber geldi. Perşembe akşamları yayınlanan eğlenceli aile dizisi Bizim Hikaye’nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. 18 Ocak Perşembe günü ekrana gelen son bölümde Barış tarafından dağ evine kaçırılan Filiz, tam duygularına teslim olacakken Cemal’in ortaya çıkışı dengeleri değiştirmişti. Zor bir kararın eşiğinde olan Filiz’in hamlesini merak eden izleyiciler, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Bizim Hikaye'den yeni bölüm fragmanı geldi.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?

Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz karar vermek zorunda kalacak. Evli olan fakat Barış'a aşık olan Filiz, karar vermek zorunda. Ya aşkını ya da çocukları tercih edecek. Barış'a güvenmeyen Filiz aynı zamanda annesinin eve dönmesiyle büyük bir şok yaşadı.

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