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Birinci madde 6 saatlik görüşmenin ardından kabul edildi

Birinci madde 6 saatlik görüşmenin ardından kabul edildi

Siyasi partilerin ittifak yapmasına olanak sağlayan kanun teklifinin birinci maddesi, 6 saat süren görüşmenin ardından Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 22:45 - Güncelleme: 06-03-2018 00:15

Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin saat 14.00'te başlanan görüşmelerine devam ediliyor. 

Görüşmelerin altıncı saatinde, aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine olanak sağlayan birinci maddesi kabul edildi. 

Öte yandan, CHP'li milletvekilleriyle görüşmeleri yürüten komisyonun Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz arasında konuşma sürelerine ilişkin tartışma yaşandı. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, amaçlarının görüşmeleri engellemek, uzatmak olmadığını, ancak etraflıca tartışmak, sağlıklı bir çalışma yapmak için söz aldıklarını belirtti. Özel, "Burası mutfak. 'Tuzu bir kez attınız böyle olacak' denemez. Biraz daha tuz atacağız, biraz su ekleyeceğiz. Söz alıp konuşarak yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Öz ise kimsenin konuşma süresine müdahale etmek istemediğini ancak komisyonun bir çalışma ortaya koyabilmesi ve yol alması için bir yöntem belirlemek zorunda olduklarını söyledi. 

Komisyonun gündemine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Öz, hep birlikte sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaları gerektiğini vurguladı. 

Teklifin görüşmelerine, ikinci madde üzerinden devam ediliyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Sedat 06 Mart 2018 00:16 Kk Bahçeli'nin kıymetini bilmedi. .İki Bozkurt işareti yapıp milleti uyuturum sandı. .kk chpsi terör ile arasına net mesafe koymadı, tam aksine kknın yerleştirdiği aşiretci çörekcilerle chpkkya dönüştü. .Bunu gören Bahçeli herhalde kk ile ittifakı sürdüremezdi, kk değilde chpnin başında Baykal bile olsaydı, bugün belki Bahçeli'nin tavrı başka olurdu. .

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