Bircan Bali babasıyla neden küstü Beyaz TV'de duygusal itiraf

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının bugün yani 7 Kasım Çarşamba tarihli bölümünde Ferhat Göçer ile kızı arasında yaşananlar konuşulurken Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu. Babasıyla 6 yıl görüşmediğini söyleyen Bali, şunları anlattı;

"BABAM ANNEME AFFEDEMEYECEĞİMİZ BİR HATA YAPTI": Ben babama aşık büyüdüm ama 6 yıl babamı görmedim. Annemle babam ayrıldılar. Babam anneme affedemeyeceğimiz bir hata yaptı. 6 yıl boyunca babamın yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü annem gözümün önünde eridi. "6 YIL SONRA DOĞUM GÜNÜMDE GELDİ": Sesini duyduğumda bile dizlerim titriyordu. Çok özlüyordum ama 'Ellerimi keserim yine aramam' dedim. Bir daha asla onu aramayacağımı söyledim. 6 yıl sonra doğum günümde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim çünkü çok özlemiştim. Meğerse onlar barışmışlar.

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"BENİM BABAMA EYVALLAHIM OLMAMIŞ": Yaşadığım her şeyde annesinin hamuru olduğunu vurgulayan Bali, sözlerini şöyle noktaladı;

"O dik duruşlarım, o boyun eğmeyişim, o eyvallahsızlığım... Benim babama eyvallahım olmamış size mi olacak? Ben annemin kızıyım. O yüzden Ferhat Göçer'in kızını da yürekten anlıyorum.

BİRCAN BALİ KİMDİR? : Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlendi evlilikleri 2018 yılında sonlandı.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

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