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Binlerce metal işçisi bu haberi bekliyordu! İşte zamlı maaşlar

Binlerce metal işçisi bu haberi bekliyordu! İşte zamlı maaşlar

TÜRK Metal sendikası ile MESS zamlı maaşlar için anlaştı. Türk Metal sektöründe uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Türk Metal sendikasının anlaşmasına göre yüzde 25-26 oranında zam kararı çıktı. İşte Türk metal işçilerinin aldığı zam haberi;

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 10:32 - Güncelleme: 30-01-2018 11:50

Türk Metal sektöründe uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Anlaşma yüzde 25-26 oranında zam verilmesiyle sağlandı. Memur ve Asgari ücret zammı göz önüne alındığında 2018 yılının en iyi zammını metal işçileri aldı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: "Tam 12 saat süren görüşmelerimiz sonucunda, bu sabah itibarıyla toplu iş sözleşmemizi bağıtladık" sözleriyle anlaşmayı duyurdu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, dün saat 18.00'de MESS yönetiminin daveti üzerine müzakerelere kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek zamla ilgili şu bilgileri verdi:

*"Tam 12 saat süren görüşmelerimiz sonucunda, bu sabah itibarıyla toplu iş sözleşmemizi iki yıllığına bağıtladık. Aldığımız çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saat ücretleri 1 Eylül 2017'den geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. Bunun ardından herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş alınacak.

*Kıdem zammı da her yıl için 30 lira olacak. 15 yılla sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli arkadaşlarımız da 15 yıl üzerinden kıdem zammı alacak. Yani 450 lira kıdem zammı alacaklar. Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017'den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammını alacak. Bu oranların ve rakamların parasal ifadesi olarak sosyal haklar hariç olmak üzere bir yılını dolduran her üyemiz en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden parasal zamlar aldık.

*Bu zamların ortalama getirisi de 24,63 olmuştur. Bu getirinin açılımı ise şöyledir; aldığımız çekmeden yüzde 1,18, seyyanen zamdan 1 lira 60 kuruş, yani yüzde 15,83, kıdem zammından ise 10 kuruş yani yüzde 7,62'dir.

TÜRK METAL İŞÇİLERİNİN ALDIĞI YENİ HAKLAR : Kavlak, sosyal haklara aldıkları zam oranının ise yüzde 23 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

*"Aldığımız zam oranları ile sosyal yardımları topladığımızda, kümülatif olarak yüzde 26,31'dir. Bütün bunlar dışında, bu sözleşmede, şimdiye kadar sözleşmemizde olmayan bazı hakları da aldık. Bunlardan ilki, sizlere verdiğim söz gereğince tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Bunun parasal getirisi yıllık 480 liradır. Bu rakam kümülatif toplamımızı yüzde 27,62 yapmaktadır. Ayrıca, siz üyelerimizin en çok talep ettiği düzenleme olan, kayınvalide-kayınbaba vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemize girdi. Son olarak, postabaşı tazminatını kendi ücretinin yüzde 8'ine yükselttik."

Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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