Biliyorum Soylu size ağır geliyor!..

CHP’nin bu ülkede bu yönetim zihniyeti ile neden iktidar olamadığı daha iyi anlaşılıyor…

Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine böylesine yabancı bir anlayış olamaz…

O nedenle bu ülkenin en önemli sorununun muhalefet olduğu aşikar…

Bakın ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir taziye evini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından beraberindeki heyet ile dua etti…

Anadolu’da klasik bir taziye evi…

Taziye evi ve kalabalık olması nedeniyle yer olmayınca AK Partili Belediyle Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her birimizin yaptığı gibi evin odasında halıda oturarak Bakan Soylu ve beraberindeki heyetle birlikte Kur’an dinleyip dua etti.

Bitince de önünde bulunan Bakan Soylu’ya doğru eğilerek bir şey söyledi…

Son derece masumane içten bir görüntü…

İşte o fotoğraflar…

Bu mu el pençe diz çökme…

Yani bir taziye evinde her zaman gördüğümüz görüntüler…

O sırada fotoğraf çekiliyor…

İşte bu masumane anın fotoğrafını eline geçiren CHP zihniyeti ‘mal bulmuş mağribi’ gibi fotoğrafı da yakınlaştırarak “Belediye Başkanı Bakan Soylu karşısında el pençe diz çöktü”diye utanmadan açıklamalarda bulunarak siyaset yapma cüretini gösterdi...

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat utanmadan Şahinbey belediye başkanının böyle bir duruma düşmesinin onur kırıcı olduğunu belirtirken, yine utanmadan “Çıkar amaçlı yapılan siyasetin insanları ne hale getirdiğinin göstergesi için bir ibretlik resim. Diz çökme, el pençe divan pozu Gaziantep siyasetine hiç yakışmadı. Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi” dedi…

Ayıptır ayıp…

Kul hakkından korkmuyorsanız bari Allah’tan korkun ya!

Kalabalık taziye evinde kuran okunup dua edilirken insanların nasıl oturarak dinlediğini bilemeyecek, göremeyecek ve bunu siyasete malzeme yapacak kadar vicdandan yoksun musunuz?

Kul hakkı nedir biliyorsanız Allah’tan korkun!

Sizin evinizde hiç mevlit okunmadı mı?

Sizin evinizde Kuran okunurken yere oturan kimse görmediniz mi?

Sizin evinizde hiç dua edilmedi mi?

Yerde oturup dua etmesinin ardından hemen karşısında bankta oturan Bakanına bir belediye başkanının masumane bir şekilde eğilerek bir şeyler söylemesinin görüntüsünü alıp, bunu ilgisiz alakasız bir şekilde sadece siyasi emellerinize hizmet etmek için malzeme yapmaktan hiç utanmıyor musunuz?

Bu ülkenin İçişleri Bakanını neden sürekli rencide etmek istediğinizi artık anlıyoruz!

Ama nafile çabalar bunlar…

Çünkü zihniyetiniz bulanık!

Kuran okunurken, dua edilirken insanların duruşunu bile siyasete malzeme edecek kadar ahlak yoksunu olmak bu...

Biliyoruz derdinizi…

Böylesine başarılı, millette karşılığı olan bir İçişleri Bakanına bu ülkenin sahip olması lideriniz dahil çok zorunuza gidiyor?

Onun için de bu ülkede sizden hiçbir halt olmuyor…

Ne oldu zorunuza mı gitti terörle mücadelede başarılı olması…

Ne oldu zorunuza mı gitti uyuşturucu tacirlerine geçit vermemesi…

Ne oldu zorunuza mı gitti ülkenin birinci sorununun terör olmaktan çıkması…

Şöyle kafanızı devekuşu misali kaldırın bakın ülkemin dört bir yanına, bu millet ülkesinin İçişleri Bakanı ile nasıl gurur duyuyor…

“Belediye başkan adayı olmasın, İçişleri Bakanlığına devam etmeli. Aday olsun diyerek terör örgütlerinin istediğini mi yapmak istiyorsunuz. Bırakın Soylu’yu rahat .Nefes aldık ya”diyerek belediye başkan adaylığı ile ilgili kulis haberlerimize böylesine tepki koyan bir halkı gördük.

Şöyle bir bakın…

HDP hariç bütün parti tabanları bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya “Allah burnunu dahi kanatmasın” diyen halkı gördük!..

Çünkü ülkesinin her karış toprağında asayiş berkemal olmuş, huzur gelmiş…

Canı pahasına memleketin her karış toprağını karış karış gezerken askeri, polisi, jandarması onunla moral bulurken “Allah yanımızdaki varlığını eksik etmesin” diyor…

Hadi bir anket yaptırın bakalım bu ülkenin vatandaşları İçişleri Bakanı için ne düşünüyor?

Hodri meydan…

Ey CHP yönetimi.. Tunceli, Mardin, Hakkari artık turizm merkezi oldu kardeşim!

Gidin bir Tunceli'ye bakın..

Munzur nehri kıyı düzenlemelerine bir bakın…

Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Munzur Vadisini öğrenin…

Evet evet Dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Tunceli!

Şaşırmadınız değil mi?

Nereden nereye diye bakın belki yüzünüz kızarır..

Çocuk sokakları…

Sanat sokakları…

Hizmet alamayan topladığı paralar dağa giden, sokaklarında çöp yığını olan değil “Sıfır atık sıfır kayıp” ,halkı ile mangal başında buluşan başkanlar projeleri...

Güneydoğu’da hayal denilenler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük desteği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlığında artık gerçeğe dönüşüyor kardeşim dönüşüyor..

Bırakın yalan, dolanlarla bu ülkeye hizmet eden insanları karalamayı..

Bölgeye atanan her Vali bölge halkının gönlünü fethetti..

Bölge halkı uzun yıllardır göremediği huzuru mutluluğu gördü…

Belge halkının artık yüzü gülüyor…

Daha önceden bölgeye gelen siyasetçiler makam araçlarında gezer sokağa inemez geldikleri gibi giderlerdi..

Ya şimdi…

Gece gündüz demeden bölgenin her ilinde her saatinde halkın içinde olan bir İçişleri Bakanı var…

Dağlarda koşan bir İçişleri Bakanı var..

Dağlarda kahramanları ile birlikte sohbet edip aynı karavanadan yemek yiyen bir İçişleri Bakanı var…

Bu millet ona güveniyor..

Çünkü ülkesinin İçişleri Bakanını yanıbaşında hissediyor..

Anneler, babalar evlatlarını okuldan, işyerinden “Acaba bir yerde bomba patlar mı?” diye korku dolu şekilde evde beklemiyor…

O nedenle Süleyman Soylu’nun varlığı “Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlara” çok ağır geliyor..

Bitmedi…

Suriye’den gelip Türk vatandaşlığına geçen Türkiye’nin her bir köşesinde ikamet eden 53 bin kişinin oy kullanma hakkı elde etmesini de siyasete malzeme etmeniz utanç verici…

Sorarlar insana…

Avrupa’da, ABD’de yaşayan milyonlarca Türk yok mu?

Var..

Peki o ülkenin vatandaşlığına geçmiş yüz binlerce oy kullanan Türk yok mu?

Var…

Bakın sadece Almanya’da oy kullanan 500 bine yakın Alman vatandaşlığına geçmiş Türk var...

Hem de vatandaşlığa geçtikten sonra hiç bekleme süresi olmadan oy kullanıyorlar…

Alman siyasetçiler onların oylarını almak için siyaset yapıyor, vaatlerde bulunuyor…

Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek nedir bilmez misiniz siz?

Evet bu ülkenin milli ve manevi değerlerine böylesine yabancı bir siyasi anlayışın iktidar olma şansı yok kardeşim…

Biliyorum derdinizi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında böylesine güçlü bir iradeye sahip, ona sadakatle bağlı, milletin sevgisini, gönlünü kazanmış, elinizden ülkeyi yönetenlere terör üzerinden saldırma alışkanlığınızı alan Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanının varlığı çok zorunuza gidiyor...

Eğer ille de insan Süleyman Soylu’ yu arıyorsanız!.. Adresi üstat Necip Fazıl veriyor;

“Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem.

Hepsi, hepsi bu kadar,

İşte benim sermayem”

O nedenle Soylu size çok ağır geliyor...

Nafile uğraşmayın.

Kaldıramazsınız kardeşim kaldıramazsınız.

Şehit cenazesindeki babanın başını omuzuna dayadığı şu fotoğrafa iyice bakın!..

Gücünüz yeter mi kaldırmaya!













