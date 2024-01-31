Türk Milletine ADAN'mış bir ömür!

Türk siyasetinin unutulmaz değerleri vardır…

Karşılarında kim veya kimler olursa olsun…



Bu vatan…

Bu bayrak…

Bu millet…

Bu devlet için kendilerini feda etmekten hiçbir zaman geri durmamışlardır…

Birer kutup yıldızı gibidirlerde...

İşte bu değerlerden birisi de Allah uzun ömürler versin, Türk siyasetinin duayen ismi kıymetli büyüğümüz Celal Adan'dır…

Onları hatırlatmak…

Onları gündeme taşımak…

Onları yeni nesle örnek göstermek biz yazarların da görevi olsa gerek…



Celal Adan Türk siyaseti için tarihtir…

12 Eylül öncesinde MHP’de parti müfettişi ve eğitimcisi…

Daha sonra…

21, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği…

Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği…

12 Temmuz 2018’den bugüne yani 6 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP Başkanvekilliği yapmış…

1980’den 2024’e siyasette Türk milliyetçilerinin merkezinde olmuş bir büyük değer…



Devlet Bahçeli tarafından neden vazgeçilmez olduğu sorusunun cevabı açık ve net belli değil mi?

Çünkü o da bir "DEVLET aklı"..

Sözde değil özde dava arkadaşı...

TBMM’de Cumhur İttifakı’nın dengesini iyi tutan, köprü görevini başarıyla üstlenen, ittifakın üzerindeki kem gözleri uzak tutan Bilge lider Devlet Bahçeli'nin eli, yani sigortası konumunda...



Dikkat edin…

TBMM’de bugüne kadar AK Parti ile MHP grupları arasında hiçbir konuda en küçük problem yaşanmadı…

Söz konusu vatan ise gerisi teferruat anlayışının "Kol kırılır yen içinde kalır" nlayışı ile Cumhuriyet tarihinde bir ittifakta ancak bu kadar güzel yaşanmış örneği olabilirdi..

Celal Adan ittifakın liderleri Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli dışındaki ak saçlısı olarak adını tarihe yazdırıyor..

Çünkü Cumhur ittifakının kilometre taşlarını Türk tarihi yazacaktır...

Türk Milliyetçilerinin , ülkücülerin ağabeyi olarak siyasetçi olmanın çok ötesinde Celal Adan'ın Devlet Bahçeli'nin iftiharla sunduğu çok özel bir DEVLET aklı olduğu inkar edilemeyecek bir gerçek..

Hem lidere sadakatı...

Hem davaya ödünsüz bağlılığı..

Hem bilgeliği…



Hem dürüstlüğü…



Hem beyefendiliği…



Hem cesur yürek oluşu…



Hem ağabeyliği...

Hem de..

Başkanvekili olarak TBMM çatısı altında devletin bekasını hainlere karşı koruma refleksini her türlü siyasi çıkarının üzerine koyan ak saçlı o…



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Neden böyle bir yazı…

Değerli büyüğümüz Celal Adan Başkanımızı Gazi Meclis’teki makamında kıymetli Mahmut Çelik ile ziyaret ederek engin düşüncelerini dinledik…

Sohbetimizde öne çıkan iki anekdot vermem gerekirse;

Birincisi…

“Mesela kullandıkları ifadelerde diyorlar ki;

'Türkiye kutuplaştı.'

Peki diktatörün olduğu ülkede kutuplaşma olur mu?

Tek görüş olur.

Bir siyasi partinin genel başkanı,

'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat' diyor.

Kalabalığa, 'Sandığa gidin, sandıkta cezalandırın' diyor.

İstibdadın olduğu yerde demokrasi olur mu?”

Böylesine net anlatımı ancak Celal Adan gibi ustalar yapar…



İkincisi…

Önemli bir 15 Temmuz vurgusu yapıyor…

Diyor ki;

“Türk siyasi hayatında en acımasız, Türk devletine en çok zarar veren gün, Cengiz Aytmatov'un 'BAZEN BİR GÜN BİR ASIR’ sözü gibi 15 Temmuz 2016 tarihidir.

Türk ordusu, Peygamber ocağı dediğimiz ve milletimizi korumak üzere şekillenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öyle adamlar yetiştirdiler ki sözde bir yüzbaşının Meclis’i bombalama talimatı verdiğinde, aldı Phantom ile gitti bombayı TBMM’ye attı, MİT’e attı, Emniyete attı… Kuvvet Komutanlarını, Genelkurmay Başkanı derdest etti. Millete kurşun attı. Yüzlerce şehit verildi.

Bu kadar büyük ihaneti yaşadık. Kaçanlar ve göçenler sonra ‘14 Mayıs'ta seçimi kaybedeceksiniz. Biz davulla zurnayla geleceğiz, sizler tutuklanacaksınız’ dedi. O nedenle Cumhur ittifakı Türk Milletinin bekasıdır. Bu ittifak üzerine oynanan oyun da devletin bekası üzerine oynanan oyundur.”

Yani...

Celal Başkanın hatırlattığı "Bazen birgün bir asır..15 Temmuz işte budur" sözü Türk tarihinin en önemli gerçeklerinden biri olarak yakın tarihte karşımızda durmuyor mu?

Sohbetimiz sırada Can Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülmesi gündemi vardı ki bugün TBMM'de birileri fırtına koparmaya çalışsada düşürüldü..

Celal Adan ne düşünüyordu..

"Kimse merak etmesin Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkacaktır"

Nitekimde millet iradesi tecelli etmiştir..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kulak verelim..

"Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.

İşte bu...

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Bu arada Celal Adan’dan bahsetmişken...

Son süreçte HEDEP'li Sırrı Sakık'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarını ve Atatürk'ü anlatırken gündeme getirdiği "Atatürk bölücü müydü?" sorusuna Meclis Başkanvekili olarak verdiği unutmamak gerekir...

Bazıları garipsedi ama hakedenlere hakettiği cevabı vermek hangi konumda olursanız olun bir görev olsa gerek...

Sırrı Sakık'ın sorusuna yanıt verirken kendini tutamayarak oldukça sert ifadelerle karşılık verirken "Pez...ler ya" şeklindeki tepkisi, birilerini rahatsız etti ama Türk Milletini hiç rahatsız etmedi…

Aynı zat meydanlarda "Atatürk'ün itleri" diye hakaret ederken hiç ses çıkarmayanların Celal Adan'a karşı hiç konuşma hakkı olamazdı!

Çünkü anladıkları dil buydu…

Genel Başkan Bahçeli'nin ise Adan’a sahip çıktığı ifadeler Adan'un duruşunun MHP duruşu olduğunun göstergesiydi...

Ne dedi Devlet bey...

"Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri, aynısıyla bizim sözümüzdür.

Sayın Adan, sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

MHP'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktır.



Bunu da hatırlatmaktan geçmek olmazdı...



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TBMM'deki makamında Sayın Başkan ile çok güzel bir sohbet oldu..

Kıymetli Başkanımız Sayın Celal Adan’ın ilgisine, alakasına, samimi duygularına çok teşekkür ediyoruz…

Türk Milletine, devletine "ADANmış" bir ömür Celal Adan...

Bir kez daha Türkmen Beyi, kıymetli Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin VARLIĞININ Türk devleti için ne kadar önemli olduğu gerçeğini dile getirirken neden böylesine önemli dava adamı arkadaşları ile yoluna devam etmekten vazgeçmediği gerçeğini bir kez daha yaşamış olduk..

Allah varlıklarını eksik etmesin…

Var olsunlar…







