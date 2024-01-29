Eğer İstanbul'u düşünüyorsanız!..

Bir kere şunu söylemek isterim...

Ben İstanbul'dan yana tarafım...

Bu taraflığımın da ölçüsü kimin İstanbul'u evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğine hazırlayacak olmasıdır...

Ben Trabzonluyum.

Benim Trabzonlu oluşum hemşehrim Ekrem İmamoğlu başkanın Trabzonlu oluşu ile İstanbul'a kimin en iyi şekilde hizmet yapacağı gerçeği karşısındaki kararımı değiştirmez...

Bu bir...

İki...

Görünün köy kılavuz istemiyor..

İstanbul eğer Murat Kurum gibi ortaya koyduğu muhteşem projelerle sadece İstanbul’a hizmete odaklanacak bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olma şansını kaybetmemeli..

Kaybederse geleceğini de kaybedecektir..

Bırakın yerel seçimlere ideolojik/ siyasi olarak bakmayı, çocuklarınızın, torunlarınızın yaşayacağı bir İstanbul’u düşünün!..

Kaybolan 5 yılı düşünün…

Soruyorum...

Bugünkü İBB Başkan ve yönetim;

İstanbul’u hakettiği geleceğe hazırlayabilir mi?

İstanbul’u depreme karşı koruyacak kentsel dönüşümü yapabilir mi?

İstanbul’un kördüğüme dönüşen trafik sorununu çözebilir mi?

Yapamadıkları yapamayacaklarının teminatı olan bir İBB Başkanına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Türkiye’de yaptıkları yapacaklarının teminatı olan Murat Kurum gerçeğini düşünmemek mümkün mü?..

Diyorum ki...

Kişileri…

Siyasetçileri…

Partileri…

Düşünmeyin…

Korumayın…

İstanbul’u düşünün…

İstanbulu koruyun…

Karşınızda…

Pırıl pırıl, dürüst, beyefendi, hizmeti siyaset üstü gören, 7/24 çalışan, kendini kanıtlamış, herkesi kucaklayan, felaket anlarında tatilde değil halkı ile çadırda yatıp kalkabilen en önemlisi İstanbul'a layık "VİZYONER" bir isim Murat Kurum ile..

5 yılda İstanbul’u ne yazık ki geri götüren, aklı İstanbul’da olmayıp Ankara’da koltuk hesabı yapan, Belediye Başkanı değil siyasetçi olarak mücadele verip tartışılan, görülüyor ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önümüzdeki 4 yıl daha zaman kaybı ile tartışılmaya devam edecek bir isim var..

Bu fırsatı verip İstanbul’u yakmayın..

Belli ki Ekrem Başkan CHP Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığını çok istiyor. Gelin onada iyilik yapıp hem onu hem İstanbul'u kurtarıp veda ettirip Ankara’ya partisine gönderin..

Diyorum ki…

İnsan ve proje odaklı çalışan Murat Kurum, İstanbul’un sorunlarının çözülmesi için son bir şanstır…

İstanbul'da yaşanan herkes İstanbul'un derdini tasasını iyi biliyor..

Eğer Başkan olursa parti rozetini çıkarıp 18 milyon İstanbullunun sözde değil özde başkanı olacak bir aday karşınızda var iken elinizin tersi ile itmeyip geleceğinize yön verin...

Güvenin…

Çocuklarınız ve torunlarınız için…

İstanbul hak ettiği hizmetlerle buluşmayı bekliyor…

Yaparsa Murat Kurum yapar…

Beyfendi...

Mütevazi...

Samimi...

İçten...

Liyakat sahibi...

Kavga bilmez...

Fitne bilmez...

Siyasetten uzak duran...

İstanbul'u adı gibi bilen ve ve tanıyan...

İstanbul'un ihtiyaç fotoğrafını bakan iken çekmiş..

Ortaya koyduğu vaatler ve projelerle "HAZIRIM" diyen...

Yani güvenen bir adam var...

İstanbul'un zaman kaybına tahammülü yok...

En küçük sallantıda korktuğumuz, her gün "Acaba ne zaman olacak?" diye endişe ile yaşadığımız İstanbul'u deprem felaketine karşı alacağı önlemlerle kimin koruyacağına siz karar vereceksiniz...

Karne notu işte geldi!..

Ortada 5 yıllık adeta hayal kırıklığı yaratmış, icraatları dışında kalmış ne yazık ki İstanbul'a hizmet dışında her türlü tartışmanın göbeğine oturmuş bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçeği ile..

Bu ülkede 5 yıllıkÇevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde deprem, sel, yangın gibi felaketlerle boğuşarak ardında büyük bir güven bırakan, kentsel dönüşümde tarih yazmış, sıfır atıkta hayal edilenleri gerçeğe dönüştürmüş bir Murat Kurum gerçeği var...

Yani...

Karne notları ortada...

Notu kuşkusuz İstanbullu verecektir...

Ama siyasi ideolojilerini kenara bırakarak "İstanbul'u hakettiği hizmetlerle kim buluşturur?" sorusuna ellerini vicdanlarına koyarak vermelidirler...

Bu İstanbul için son şanstır...

Once Can!..

Sonra Canan...

Can İstanbul'u düşünmektir....

Canan ise siyasi karar vermektir...

Biline..