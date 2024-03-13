İstanbul'un doktoru kim?

Yollar...

Köprüler...

Eyvallah...

Ama eğer önce can ise İstanbul'un önceliği ve yapılması gereken bellidir...

İSTANBUL ÖNCELİKLE DEPREME HAZIRLANMAK ZORUNDADIR...

Bunu ciddiye almamak, ötelemek ihanettir...

Anlamlı bir söz vardır...

Denir ki...

"Gerçeği bilmeyen sadece aptaldır. Fakat gerçeği bilen ve ona yalan diyen, suçludur, canidir."



Allah göstermesin, Allah korusun bir şiddetli deprem hainde İstanbul'da oluşabilecek manzarayı düşünebiliyor musunuz!..

Bilim adamlarının uyarılarını hala ciddiye almayanlar var ki yarın Allah göstermesin deprem felaketi karşısında tedbir alınmayışının hesabını vermeye hazırlar mı?

İstanbul'da manzara ortada..

Neler yapılması gerekiyor ortada...

Riskli yapılar ortada!..

Yani tedavi yöntemi belli..

Şimdi bir doktora ihtiyaç var...

Ama mevcut doktorun ne yazık ki işin ciddiyetinde olmadığı belli...

Bakıyorum göreve geldiği ilk günden bugüne kadar geçen sürece...

Sürekli aynı oyalama taktiği..

Yahu başkan 5 yılda ne yaptı?

Sıfır...

Çıkmış 2019' da demiş ki..

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”

2020 gelmiş.

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”

2021 gelmiş...

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”

2022 gelmiş...

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”

2023 gelmiş...

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”

2024 gelmiş..

“Önümüzdeki hafta, Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz”



Sürekli aldatmaca...

Sürekli oyalama...

Süreli Milletin aklı ile alay etme...

Bakın...

İBB'nin İmamoğlu'nun tanıtım, PR çalışmaları için ayırdığı 2022 yılı reklam/organizasyon bütçesi 845 milyon TL iken, depreme hazırlık bütçesi sadece 450 milyon liraydı...

2023'de daha makas açıldı...

2024'ü ise hayal edin!..

Deprem hiç gündeminde doğru dürüst olmamış...

Bakın..

İstanbul sadece İstanbul değil...

İstanbul Anadolu demek...

İstanbulda milyonlarca akrabaları, evlatları, aileleri bulunan Anadolu'da yaşayan insanlar var...

Az küçük bir sallantıda yakınlarımız için endişe ile telefonlara ' BİR ŞEY VAR MI' diye sarılmıyoruz mu?

Sevgili dostlar...

Bu işin siyasi rantı yok...

Bu işin yapılabilirliği var...

Ve yapılmalı...

Doktor İstanbul'un ayağına geldi...

Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı olan kentsel dönüşümde tarih yazmış, deprem bölgelerinde aylarca halkı ile yatıp kalkmış sorunları ve yapılabilecekleri çok iyi bilen bir profesör bu adam..



Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'un deprem ile mücadelesi için fotoğrafını çekerken 'Depreme hazırlanmak içine ilk etapta 650 bin konutun dönüşümünü yapacağız' derken mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun ciddiyetsiz bir şekilde ' 650 bin konut yapılamaz' sözleri üzerine ne söylesek diyeceğim ama...

İstanbul halkı bu sözlere cevabını 31 Mart'ta

sandıkta vermeli...

Deprem felaketlerin acısını daha yeni yaşamadık mı?

Depreme dayanaklı konutların inşaasının ne kadar önemli olduğunu daha yeni görmedik mi?

Bilim adamlarının uyarılarına rağmen hala İstanbul'da bunu ciddiye almayan bir Büyükşehir Belediyesi gerçeği karşısında tercih yapmak için siyasi tercihimizi değil 'ÖNCE CAN' diyerek aklımızın tercihini yapak zorunda değil miyiz!..

Diyorum ki...

Geliyorum diyen bir tehlike varken...

Yollar yapsanız, metrolar yapsanız ne işe yarar!..

ÖNCE CAN...

CAN İSE ÖNCE DEPREME KARŞI HAZIR BİR İSTANBUL GERÇEĞİNİ İNŞA ETMEKTİR...

Bu işin yarın ' KEŞKE'si yok...

Herkes elini vicdanına koysun...



Ve bilsin ki...

Can kırıkları. Cam kırıkları gibi değildir. Öyle süpürünce gitmez;

İçinde kalır, aklına geldikçe de batar...



Bakın ben tarafım...

Benim İstanbul'da tarafım ülkemde yana...

Benim tarafım İstanbul halkının sağlığından yana-

Benim tarafım İstanbul'da yaşayan ailemin sağlığından yana..,

O nedenle de 'ÖNCE CAN' diyerek doktoruma güveniyorum..

O da Murat Kurum...

Çünkü bu doktor gözünü İstanbul'dan başka bir şey görmeyecek bir doktor. İstanbul'u br taraftan depreme dayanaklı hale getirmeye çalışırken diğer taraftanda başta büyük bir dert olan ulaşım sorunuda rahatlıkla çözebilecek yüksek liyakata ve iradeye sahip...

İşi ehline verelim..

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:

'İş ehli olmayana tevdi edildiği zaman, kıyameti bekle.'

[Buhari]