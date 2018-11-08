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Bilim için çok zor değil! Her cisim kendisini tamir edebilecek

Bilim için çok zor değil! Her cisim kendisini tamir edebilecek

Kendini tamir edebilen malzemeler temel olarak atmosferdeki karbondioksiti kullanarak kendilerini tamir edebiliyor ve büyüyorlar. Bunun için bilim insanları çalışmalarına devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 04:30 - Güncelleme: 08-11-2018 04:30

Kendini tamir edebilen malzemeler temel olarak atmosferdeki karbondioksiti kullanarak kendilerini tamir edebiliyor ve büyüyorlar. Bunu yapmak için de bitkileri taklit ediyorlar. Yakın zamanda ticarileşmesi de beklenen bu malzemeler hakkında haberler var.  Bu malzemelerden geliştiren bir ekibi yöneten MIT Üniversitesi'nden Kimya profesörü Michael Strano, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsanların şimdiye kadar karbon ve petroil tabanlı bir medeniyet geliştirdiklerini söyleyen Strano, yeni materyaller için ilk adımın bitkiler gibi büyüyen ve kendini yenileyen bir malzeme hayal etmek olduğunu söyledi.

Daha sonra bu malzemenin kullanılabilir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyleyen Profesör Strano'ya göre son adım ise bu malzemeleri günlük hayatta kullanmaya başlamak. 

Bu sayede atmosferdeki karbon artışı da engellenerek değerler, olmaları gereken noktaya geri çekilebilecekler. Strano'nun ekibinin geliştirdiği yeni malzeme kendini tamir etmek için atmosferde gereğinden fazla bulunan karbondioksiti ve güneş ışığını kullanıyor. 

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