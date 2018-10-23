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Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Vida için 10 milyon euro

Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Vida için 10 milyon euro

Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Bilic, Vida'ya talip oldu. El İttihad, Beşiktaşlı Vida için 10 milyon euro önerdi. Beşiktaş 15’ten aşağıya satmaya yanaşmıyor.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 10:08 - Güncelleme: 23-10-2018 10:08

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi. Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yi almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazıllar’ın istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

VİDA SICAK BAKMIYOR
Akşam'ın aktardığı habere göre; Suudiler, Kartal’ın istediği fi yatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF BEKLENİYOR
29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek.

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