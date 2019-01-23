BBC'nin yalanı ortaya çıktı meğer o kadın

İngiliz medya şirketi BBC'de yayınlanan bir belgeselde Suriyeli 'Fatma' isimli kadının Halep'ten kaçarak Türkiye'ye geldiği ve kızının DAEŞ tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

BEDENİNİ SATMAK ZORUNDA KALDIĞINI SAVUNMUŞTU

Belgeseli sunan Stacey Dooley, Fatma'nın Aksaray'da dilencilik yaptığını ancak geçinmek için yeteri kadar para kazanamadığı için bedenini satmak zorunda kaldığını savunmuştu.

BELGESELİ KALDIRDILAR

Ancak BBC Tree kanalında yayınlanan belgeselin kurgu olduğu ortaya çıktı. Belgesele konu olan 'Fatma'nın Urfa Harran'lı olduğu ve yaz aylarında İstanbul'a gelerek dilencilik yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz yayın kuruluşu, belgeseli yayınlamakta olduğu tüm platformlardan kaldırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yalanını ortaya çıkaran Vakıflar Çarşısı esnaflarından Veysel Gül, yaşananları anlattı.

BİZLERİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR

5 yaşından beri çarşıda çalıştığını belirten Gül, "BBC'ye konu olan kadının kendisi aslen Urfa Harranlıdır. 20 Yıldır bu civarda esnaflık yaptığım için kendisini iyi tanıyorum. Her Ramazan ayında camimizdeki iftar yemeklerine gelir. BBC ona bir miktar para verip caminin önünde dilendirmeye çalıştılar bizde buna izin vermedik. 50 yaşlarında Arapça, Türkçe ve Kürtçe bilen bir kadındır. O kadını tanıdığımız için çekim yapmalarına izin vermedik ve aramızda bir tartışma oldu. Onların amacı ülkeyi tamamen kötülemek, bizleri küçük düşürmek istiyorlar. Bir vatansever olarak bu duruma kesinlikle müsaade etmedim. 6 ay gelen mevsimlik dilencilerden bu Fatma isimli kişi. Kış geldiklerinde bunun gibi gelen dilenciler memleketlerine dönüyorlar. Aksaray'da köprü kenarlarında kendisini dilenirken defalarca gördüm” ifadelerini kullandı.