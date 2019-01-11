İddiaya göre, cipiyle kaza yapan Hakkı B. (34), aracını Gülsan Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarına park ederek ayrıldı.
Birkaç gün sonra geri döndüğünde cipinin yerinde olmadığını gören Hakkı B, polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu aracı sanayide kaporta dükkanı bulunan F.M'nin (41), Ankara'dan gelen C.Y'ye (41) kendi aracıymış gibi sattığını belirledi.
Aracın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otoparkta olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda C.Y. ile M.T.A. (24) Ankara, F.M. ise Samsun'da gözaltına alındı.
Araç ise sahibine teslim edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Başkasının park halindeki kazalı cipini sattılar haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER