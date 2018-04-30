Başbakan Yıldırım'dan vatandaşlara müjde üstüne müjde

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım '24 milyarlık' paketi açıkladı; ''Esnaflarımızı, sanayicilerimizi , çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliyeyle işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, sigortaya borçlu olan vatandaşlarımızla ilgili konular. Vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılacak. Trafik ceza borçları yeniden yapılandırılacak.'' diyen Yıldırım alınan bir dizi ekonomik kararı açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuştu. İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

''Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımız hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. İşler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.''

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MÜRACAAT

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.

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GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA KOLAYLIK

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

YAŞLILIK AYLIĞI 500 LİRA OLUYOR

Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira. Üç aylığı toptan ödeniyor yani 3 x 266 lira olarak ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

İMAR DÜZENLEMESİ

Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Daha önce de anlattım bunu. Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor.

"AYLARCA ÇALIŞILDI"

Mesela ben Gebze’ye gittim. Yavuz Selim mahallesinde yoğun geldi. İzmir Bornova, İstanbul Sarıyer, Beykoz, Karabağlar. Aslında Türkiye’nin, az veya çok… Normal şehirlerde de var, olmayan yer yok. Bütün bu konuları derli toplu bir şekilde ele alık. Aylarca çalışıldı buraya. Niye aylarca çalışıldı, bir haksızlık yapmayalım. Vatandaşın mağduriyeti gitsin ama haksız bir kazanç kapısı da açılmasın.

"REFORM DÜZEYİNDE DÜZENLEME"

Ne yapacağız? Burada bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre şehircilik bakanlığı bütün bunların tespitini yapacak. Ve bundan sonra da bu yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacaksa, veya kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak. Veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Böylece vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette. Malı var ‘benim’ diyemiyor. 30 sene kullandığı evine benim diyemiyor. İmarla ilgili, mülkiyetle ilgili, elektrik, su altyapıyla ilgili sorunu var. Bina yapmış, arsa gözüküyor. Bütün bunları sona erdirecek reform düzeyinde düzenleme.

"İMAR AFFI DEĞİL İMAR BARIŞI"

Düşünün 13 milyon bina. Her birinde 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor. Ben İzmir’den biliyorum yapıların yüzde 62’si kaçak bir de depreme dayanıklı değil. Bu ilk ve en önemli adım. Bu bir imar affı değildir. Bu bir imar barışıdır. Fark ne? İmar affı olsa, artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar yapar kat fazla atar, sınırları geliştirir, emsalini değiştirir. Bunlar yok. Diyor ki kardeşim bu binanı ne zaman yaptın? 1982’de. Şimdi bu binanı tanıyorum. Elektrik mi almak istiyorsun, buyur al. Bir engel yok. Ama ben buraya kat atacağım. Yıkıp yeniden yapacağım, o zaman bir dakika diyecek. Belediyeye gidecek yapı kayıt belgesiyle. Oranın emsali neyse onu belediyeden alacak yeniden yapacak. Kurallar ne diyorsa o.

"SEMBOLİK BİR ÜCRET ALINACAK"

Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Bir yapı kayıt belgesi alabilmek için… Bunun emlak değeri, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 bir para alınacak. Ayrıca kat mülkiyeti ve tapuya geçtiği zaman da onlara da yine aynı yüzde 3 bir para alınacak. Böylelikle vatandaş oturduğu evinin sahibi olacak. Ve kaçak göçek olmaktan da kurtulacak, rahatlayacak.

Buradan para gelecek. Yani hatırı sayılı bir kaynak oluşacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümüne ve bu çarpık yapılaşmaların düzenli, yaşanabilir, okuluyla parklarıyla yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanacağız. Dolayısıyla buradan gelen para buraya yine alt yapının şehirleşmenin güzelleşmesi için kullanılmış olacak.

ÇİFTÇİLER İŞLEDİKLERİ HAZİNE ARAZİSİNİ SATIN ALABİLECEK

Diğer bir konumuz da hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.

Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. 80'li yıllardan beri, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yetirmiş 2B’ye dahil araziler ver. Milli emlak var, şahıs var. Bütün bunları derlendi toparlandı son noktaya geldi. Orada vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye ama belediye mevzuatına göre veremiyor; ihale yapacak… Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış hak var. Kimdeyse bina, o belediyenin belirlediği bedel üzerinden düşük, emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak, kulağı rahatlayacak.

ÇAY FİYATLARI

Geldik son büyük müjdeye geçmeden önce, biliyorsunuz çay toplama mevsimi başladı. Yarın Rize’ye gidecek, orada açıklayacak. Bu sene gençlik ve spor bakanımızla, gıda tarım hayvancılık bakanımız Rize’de açıklayacaklar. Bu sene yaş çay kilo fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bu geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE’nin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermiş olalım.

Başbakan Yıldırım açıklamalarının ardından gazetecilerin sorduğu birkaç soruya da cevap verdi.

SORU: Muhalefet seçimden önce yapıyor olmanıza eleştiri getirecekler.. Ne dersiniz?

Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Ya biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değildir. seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Onlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar. Ama meydanlarda bakıyorum ana muhalefet partisi başkanı, her gittiği yerde herkese tapu bedava… Geleceğim şunu şöyle yapacağım. Size şu kadar vereceğim bu ne anlama geliyor? Daha dün söylemiş, asıl popülizmi bunlar yapıyor. 7 Haziran öncesi de çok yaptılar. Ama millet kimin söylediğine bakarak karar veriyor. Söylenen sözden ziyade bu sözü kim söyledi…

Geçmiş 15 yıla baktığınız zaman AK Parti’nin sicili o kadar güzel hizmetlerle dolu ki… Hem kalkınma, hem reformlar, hem vatandaşlarımızın hayali olan şeylerin gerçeğe dönüşmesi… Ben 7 Haziran’da bol bol biliyorsunuz asgari ücretleri açık artırmaya çıkardılar. Bir tanesi iki bin, bir tanesi üç bin, bir tanesi çıktı 5 bin. Dolayısıyla biz onu yapmadık, biz iktidara geldik yaptık. 1600 dedik noktayı koyduk. Bunlar atmakla tutmakla olmaz.

SORU: Üniversitelerle ilgili çift ana dal olanlar da dahil mi?

Bütün öğrenciler dahil. Sizlere af var, sizlere yok. Böyle bir şey yapamayız. Terörle bir şekilde ilişkisi olmuş, teröre bulaşmış bu yüzden atılmış olanlar hariç, bütün öğrencilere uygulanacak.

SORU: Kamuya maliyeti ne kadar? İmar barışından ne kadar bekliyorsunuz?

Milli gelirin yüzde yarımı. 22 milyar. Ama gelecek daha fazla. İmar barışında Mehmet beyin hesabına göre iki katı.

22 – 24 milyar arası tamamı. 24 milyar desek daha doğru olur. 22 asgari ama 24 milyar civarında diyelim.

SORU: Bayram ikramiyeleri bu yıl ödenecek mi?

Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis’e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.