Bakan olan 4 isim istifa edecek

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.
16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Bu 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Mecliste 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.
Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Bu isimler önceki kabinede de yer alan isimler oldu.
İŞTE YENİ KABİNE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanlar kimler oldu? İşte o listeHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
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