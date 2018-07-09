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Bakan olan 4 isim istifa edecek

Bakan olan 4 isim istifa edecek

Kabinede yer alan 4 isim istifa edecek. 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre Meclis'ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 23:00 - Güncelleme: 09-07-2018 23:00

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Bu 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Mecliste 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.

Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Bu isimler önceki kabinede de yer alan isimler oldu.

  İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

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