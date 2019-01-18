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Ayda yetiştirilen ilk bitkiden kötü haber geldi

Ayda yetiştirilen ilk bitkiden kötü haber geldi

Geçtiğimiz günlerde Ay'ın karanlık yüzüne inen Çin'in uzay aracında bulunan bitki, kısa bir süre sonra Ay'ın dondurucu soğuk gecesine dayanamayarak öldü.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 12:07 - Güncelleme: 18-01-2019 12:07

Ay'da yetiştirilen ilk bitki, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından 15 Ocak'ta paylaşılmıştı. 8 Aralık’ta dünyadan Long March-3 roketiyle fırlatılan ve 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen yüzüne iniş yapan uzay aracı Chang'e-4 ile birlikte deney için gönderilen bitkilerin 15 Ocak'ta filizlendiğini gösteren fotoğraf yayımlanmıştı.

Fotoğrafların yayımlanmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra,16 Ocak'ta bitkinin Ay'ın dondurucu soğuk gecesine dayanamadığı ve deneyin sonlandırıldığı açıklandı.

Eksi 180 dereceye ulaştı
Chongqing Üniversitesi'nden deneye başkanlık eden Liu Hanlong, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ay'ın karanlık yüzünde başlayan gece soğuğu yaklaşık eksi 180 derecelere ulaştı. Deney kutusunda ise bu sıcaklık eksi 52 derece oldu. Ardından bu soğukluğa dayanamayan bitkiler öldü ve yaklaşık 212 saat süren ilk deney sona erdi." dedi.

Ay'ın görünmeyen yüzünde gece sona erip gündüz başladığında sıcaklıkların artacağını ve organizmaların yavaş yavaş tekrar ayrışması sonucu bitkinin çürüyeceğini söyleyen Hanlong, “Deney kabı kapalı bir sistem olduğundan çürüyen bitki Ay yüzeyine etki etmeyecek." açıklamasında bulundu.

Pamuk, kolza tohumu, patates, ipekböceği yumurtaları, maya ve çiçekli bir bitki türü olan fare kulağı teresinden oluşan 6 canlı türünü Ay’ın öte yüzüne götüren Çin, Chang’e-4 uzay aracıyla Ay’da mini bir biyosfer oluşturmuştu.

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