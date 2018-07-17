Avusturya Başbakanı Kurz'dan şok Türkiye çıkışı: Müzakereler sonlandırılmalı

BBC'de yer alan habere göre Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Kurz, yıllardır Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini' yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu belirtti.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

AVUSTURYA BAŞINDAN BERİ KARŞI ÇIKIYOR

Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.