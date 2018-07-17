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Avusturya Başbakanı Kurz'dan şok Türkiye çıkışı: Müzakereler sonlandırılmalı

Avusturya Başbakanı Kurz'dan şok Türkiye çıkışı: Müzakereler sonlandırılmalı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeden sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 12:20 - Güncelleme: 17-07-2018 12:22

BBC'de yer alan habere göre Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Kurz, yıllardır Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini' yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu belirtti.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

AVUSTURYA BAŞINDAN BERİ KARŞI ÇIKIYOR
Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 12:49 bizde aynısını düşünmekteyiz. ab ile yapı uyumsuzluğumuz vardır, birliktelik pek imkan dahilinde gözükmez ayrıyeten ab değerleri de bize pek uymaz zira onar terörü destekleyen, terör kendilerine dokununca bağıran bir yapıları vardır. Başka ülkelerde kıyamet kopsa umurlarında değildir, hele Müslüman ülkelerde ne kadar çopk kan dökülürse o kadar çok sevinirler, zalımlar. İşte bu yüzden ab ile ortaklık kesilmeli görüşündeyim.

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