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Astsubay Serkan Karakaya'nın eşi ve çocuğuyla son fotoğrafı

Astsubay Serkan Karakaya'nın eşi ve çocuğuyla son fotoğrafı

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan anne ve bebeğin, şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 10:15 - Güncelleme: 13-08-2018 10:15

Nurcan Karakaya (26), 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'yı yanına alarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan eşi Astsubay Serkan Sarıkaya'ya sürpriz yapmak için ziyarete gitmişti.

PKK'lı teröristler bu ziyaretin dönüşünde alçak bir saldırı düzenleyerek anne ve bebeğini şehit ettiler. Bu acı tüm ülkeyi yasa boğdu.

VEDA FOTOĞRAFI OLDU: Karakaya ailesinin patlamadan 20 dakika önce çektikleri fotoğrafı ortaya çıktı. Astsubay Serkan Karakaya, fotoğrafla ilgili, "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • halil 13 Ağustos 2018 11:12 Kardeşim başın sağolsun, Mekanları cennet olsun. Allah'ım sana sabır versin.

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