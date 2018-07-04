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Altın sürpriz yaptı! 4 Temmuz 2018 günü çeyrek ne kadar

Altın sürpriz yaptı! 4 Temmuz 2018 günü çeyrek ne kadar

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle 189,8 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:50 - Güncelleme: 04-07-2018 11:50

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'nin yüzde 1,2 değer kazanması ve uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yükselmesi sonrasında yüzde 2,1 artarak günü 188,2 liradan tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam eden altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,8'lik artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 311 LİRA, CUMHURİYET BİN 268 LİRA

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 artışla 1.252,9 dolardan günü tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,6'lık kazançla 1.260,4 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dün 1.237-1.258 dolar bandında hareket ettiğine işaret ederek, bu seviyelerin yön belirleme açısından kritik olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.237 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.197 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran Memiş, 1.257 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini kaydetti.
Memiş, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, yatırımcıların bu hafta altın için yeni pozisyon alabileceği öngörüsünde bulundu.

Altının gram fiyatının ise dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen dolar/TL'den destek bulduğunu belirten Memiş, "Biz yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Bugün ise altının gram fiyatının 187,0-190,3 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu. 

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