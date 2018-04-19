Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıllarda adının aşk dedikodularına karıştığı ‘Paramparça’ dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu-şair Ayhan Bozkurt’la Asmalımescit Corridor Bar’da eğlendi.
ALKOLÜN ETKİSİYLE KONUŞAMADI
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkan Yağtu, alkolün etkisiyle konuşmakta zorluk çekti. Bozkurt ise, oyuncudan beş dakika sonra kapıda görüldü. İkili, aynı binaya girerek, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Alkolün etkisiyle konuşamadı! Yine yakalandılar haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER