Ağrı'da terör operasyonu: 21 tutuklama

AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 21'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 30 Ocak'ta il Merkezi ile Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce 30 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 27 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonda 7 kişi daha gözaltına alınmış olup, adli makamlarca 21 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 şahıs serbest kalmıştır."