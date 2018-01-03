2018 emekli zammı ne kadar SGK bağkur ocak enflasyon farkı

Memur ve emekliye enflasyon farkı zammı geldi. Kim ne kadar zam alacak? Rakamlar belli oldu... haberin devamı için tıklayın »
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Uzun zamandır beklenen enflasyon rakamları bugün belli olurken memur ve işçi emeklilerinin enflasyon farka zammı da netleşti. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon rakamları üzerinden ocak maaşları zamlı yatacak. Peki Ocak ayı SGK - Bağkur - memur emeklisi zamlı maaşları ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69’u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.
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