2018 emekli zammı ne kadar SGK bağkur ocak enflasyon farkı

Uzun zamandır beklenen enflasyon rakamları bugün belli olurken memur ve işçi emeklilerinin enflasyon farka zammı da netleşti. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon rakamları üzerinden ocak maaşları zamlı yatacak. Peki Ocak ayı SGK - Bağkur - memur emeklisi zamlı maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69’u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2018 LİSTESİ:



En düşük memur maaşı 2018'de 2.550 TL oldu.

En düşük emekli memur maaşı ise 2018'de 1910 lira olarak açıklandı.

En düşük işçi emeklisi maaşı da 2018'de 939 TL oldu. (2000 sonrası) En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu. (2000 öncesi)

En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.





ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.