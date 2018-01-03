  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 emekli zammı ne kadar SGK bağkur ocak enflasyon farkı

2018 emekli zammı ne kadar SGK bağkur ocak enflasyon farkı

Memur ve işçi Emekli zammı 2018 enflasyon farkı maaşlara ocak ayında yansıyacak. Memur emeklisi 2018 zamlı maaşları enflasyon farkı sonrasında en düşük 1919 lira oldu. İşçi emeklisi en düşük maaşı 2018'de 939 TL olurken, en düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 lira olarak açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 08:37 - Güncelleme: 03-01-2018 10:49

Uzun zamandır beklenen enflasyon rakamları bugün belli olurken memur ve işçi emeklilerinin enflasyon farka zammı da netleşti. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon rakamları üzerinden ocak maaşları zamlı yatacak. Peki Ocak ayı SGK - Bağkur - memur emeklisi zamlı maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69’u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak. 

  • MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2018 LİSTESİ:
  • En düşük memur maaşı 2018'de 2.550 TL oldu.
  • En düşük emekli memur maaşı ise 2018'de 1910 lira olarak açıklandı.
  • En düşük işçi emeklisi maaşı da 2018'de 939 TL oldu. (2000 sonrası) En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu. (2000 öncesi)
  • En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 emekli zammı ne kadar SGK bağkur ocak enflasyon farkı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ***** 03 Ocak 2018 10:39 çok iyi bozdur bozdur harca ama 40 ay yeme içme araba alınır mesela birilerinin önerisi akılda tutmalı açlıktan ölmeyiz galiba ne biçim yaşam

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat