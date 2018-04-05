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2018 EKPSS/Kura çekimi sonuçları kadro sorgulaması

2018 EKPSS/Kura çekimi sonuçları kadro sorgulaması

2018 EKPSS tercih sonuçları ve kura sonuçları açıklandı. 2 bin 500 engelli memur kadrosuna yerleşen vatandaşlar sonuç bilgisini ÖSYM sayfasından TC şifresi ve aday şifreleri ile yapabilecekler. Engelli mmeur kura çekimi sonuçlarına göre memur adayları devletin kurum ve kadrolarına yerleştirilecek. Engelli adayların 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:45 - Güncelleme: 05-04-2018 09:20

EKPSS 2018 kuraya bağlı tercih sonuçları gün noter huzurunda çekildi. 2 bin 500 engelli memur adayı devletin kurum ve kadrolarına yerleşme hakkı kazandı. Noter huzurunda yapılan EKPSS kura çekiliş sonuçları tam liste ÖSYM sayfasında öğrenilecek. Adaylar "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC şifreleri ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

EKPSS sonuçlarına göre ve kura çekimi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına memur yerleştirme işlemlerinin sonuçları belli oldu.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre ve kura çekimi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına memur yerleştirme işlemlerinin sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirildi.

Öte yandan, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, 2016'da uygulanan EKPSS sonuçlarına göre yapılan engelli memur yerleştirme işlemleri de tamamlandı.

Adaylar, EKPSS sonuçları ve kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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