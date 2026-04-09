Yusuf Güney, yasaklı madde içeren çayı özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı

Yusuf Güney, içinde yasaklı madde bulunan bir çayla ilgili, bir dijital platform üzerinden özendirici açıklamalarda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen Güney hakkında tutuklama kararı verildi.

Yusuf Güney, bir kez daha gözaltına alındı. Güney, YouTube videosunda Ayahuska çayını özendirici açıklamalarıyla gündeme geldi.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalarda Ayahuska çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edildi.

Güney, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeye özendirmesi' gerekçesiyle gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılık, gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu/ uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici açıklamalarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın 09.04.2026 tarihinde gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

TUTUKLANDI

İfade vermek üzere gözaltına alınan Güney, emniyetteki işlemlerinin tamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Güney hakkında tutuklama kararı verildi.

