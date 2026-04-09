Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüpheliler hakkında karar!

İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada polislerin müdahale görüntülerini çekerken alaycı ifade kullanan ve sanal medyada görüntüleri paylaştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma sırasında çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı sözler kullanarak görüntü çeken ve sanal medyada yayınlayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 7'si kadın 8 kişi dün gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.