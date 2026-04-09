Altın günü böyle kapattı! Yüzde 1,1 düşüş...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 824 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 780 bin lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 902 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 296 milyon 182 bin 725,28 lira, işlem miktarı ise 2 bin 841,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 512 milyon 390 bin 76,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Şekerbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.