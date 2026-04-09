ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bugün itibarıyla ASELSAN'ın piyasa değerinin 38 milyar doları aştığını ulaştığını bildirdi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, küresel pazarlardaki etkinliği ve teknolojik dönüşümdeki rolüyle piyasa değerinde tarihi bir seviyeye ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ulaştığı son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla yeni bir rekoru tazeledik. ASELSAN 38 milyar dolar piyasa değerini aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.

