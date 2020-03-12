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Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı

Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.

Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Yunanistan tarafından oluşturulan barikatı aşmaya çalışan sığınmacılar, Yunanistan askerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra sapanla atılan taşlara da hedef oluyor.

Yunanistan sınır güçleri, sınır kapısına yaklaşan sığınmacılara gaz fişeği ve tazyikli suyla da müdahale ediyor.

Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor.

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