İstanbul Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
İSTANBUL Kartal’da kağıt toplayan kişiler tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İSTANBUL Kartal Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde kağıt toplayan kişiler, bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedini gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çöp konteynerinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.