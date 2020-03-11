GÜNCEL

Habertürk Ankara temsilcisi Türkiye'yi paniğe sevk etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında Türkiye'yi paniğe sevk etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı bilgilendirme konusunda gösterilen şeffaflık gereği gece yarısı düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, koronavirüsün saklandığını ima ederek büyük bir skandala imza attı ve marketlerin boşalmasına vesile oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Ölüm Patroniçesi tahliye edildi
Bülent Aydemir'den koronavirüs için akılalmaz iddialar
Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuhan’da yaşayan 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi
Koronavirüs kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı
Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder
Galatasaray divanında soğuk rüzgarlar! Mustafa Cengiz protesto etti
Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu
ATV Müge Anlı canlı yayında Türkiye'de koronavirüs açıklaması! Okullar tatil edilsin
Olay yaratan görüntüler! Metroda elini ağzına sokup direğe sürdü sonra...
Koronavirüs nasıl bulaşır ilk belirtisi nedir nasıl anlaşılır?