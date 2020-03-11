Habertürk Ankara temsilcisi Türkiye'yi paniğe sevk etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı bilgilendirme konusunda gösterilen şeffaflık gereği gece yarısı düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, koronavirüsün saklandığını ima ederek büyük bir skandala imza attı ve marketlerin boşalmasına vesile oldu.