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Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

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YALOVA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taziye ziyaretleri yasaklandı. Alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilecek.

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Yalova İl Pandemi Kurulu, bugün Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda, Yalova genelinde toplu taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi. Düğün, nişan ve toplu merasimlerde de koronavirüs tedbirlerine uyulması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kurban Bayramı süresince bayramlaşma, düğün, nişan ve benzeri merasimler ile sosyal faaliyetler sırasında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el yıkama kuralına uyulmalı. Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, virüsün bulaşımını ve yayılımını engellemek amacıyla toplu taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır." denildi.

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