Ya Cumhur ittifakı Ya da Joe Biden ittifakı!..

Kendi dava arkadaşları, teşkilatları hep bir adım geri dursun(!)

Allah Tayyip Erdoğan’ın üzerinden elini eksik etmiyor!..

19 yıldır bunu yaşıyoruz...

İçeriden ve dışarıdan üzerine oynanan bütün sinsi oyunların maskesini düşmesi dimdik ayakta kalması nedendir ki!..

ABD Başkan adayı Joe Biden’in küstahça sözleri bu gerçeği bir kez daha ortaya koyarken maskeleri bir kez daha düşürdü evelallah!..



Öyle ki Türkiye'de muhalefet ile birlik olup Tayyip Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapacaklarını anlatmış…

Demiş ki;



“Bence muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için 7 ay önce çağrı yaptığı tescillendi. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a karşı her geçen gün genişletilmeye çalışılan muhalefetin mimarları belli oldu!



Şimdi muhalefet cephesinden Joe Biden’ e karşı yapılan açıklamalara bakıyorum “7 ay önce konuşmuş. Neden şimdi gündeme geldi” şeklinde bir algı yaratma yarışı…



O zaman "Biden 7 ay önce konuşmuş, neden şimdi gündeme getirildi" diye algı yaratmaya çalışan mesela Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na sorarlar…



"AK Parti'den istifa edip Erdoğan'a karşı parti kurmak için yola çıkmanızın ardından daha bir yıl geçmedi. Acaba istifanızda yeni parti kurmanızı Joe Biden’ler mi istedi?"



Erdoğan’ın 7 ay önce söyledikleri ile muhalefet yapabiliyorsunuz fakat Joe Biden'in 7 ay evvel söyledikleri hükmünü mü yitirmiş sayıyorsunuz?



Mesela;

Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" manşeti kimin için atılmıştı?



Daha 2 gün önce "Kim bu dış mihraklar? Söyleyin, bilelim. Onlara karşı omuz omuza mücadele edelim. Dış mihrak diye bir hayalet var, adı sanı yok! Hadi çıkın açıklayın” diyen kimdi?

Ahmet Davutoğlu..



Kimmiş dış güçler Ahmet hoca!

Dış mihrakların kim olduğunu en iyi siz bilirsiniz demek ki?



Birileri de “Joe Biden Erdoğan'ın değirmenine su taşıyor” demeye başlamış..

Kimler?

Otel odalarında gizli gizli IMF heyeti ile görüşenler.

Şöyle bir, iki ay önceye dönüyorum..

Evet ..Joe Biden’in açıklaması 7 ay önce..

Demek ki muhalefet bu açıklamadan haberdarmış ki özgüven patlaması yaşamış!

Hatırlayalım...



Özgür Özel ne demişti;

"Sarayı rejimini başınıza yıkacağız "



Ya Canan Kaftancıoğlu;

"Erken seçimle yada başka bir şekilde gidecekler"



Peki Muharrem Erkek:

"Krizler ve DARBELER hep oldu yarında olacak"



Dedim ya Joe Biden'in ortaya çıkan sözleri Türkiye'de işbirlikçi maskeleri düşürdü!..

Şaşkın ördeğe döndüler!..





Öyle bir akıl tutulması ki ABD’den Almanya’ya, Fransa’dan Hollanda’ya hepsi seçim propagandalarında Türkiye’yi ve Tayyip Erdoğan'ı hedef seçiyor?



Çok ilginç ABD’de seçim vaatlerinde iki başkan adayının oy isterken kullandıkları isim Recep Tayyip Erdoğan…



Trump ne diyor;

"Zehir gibi olan birisine ihtiyacımız var. Bakın; Şi zehir gibi, Putin zehir gibi, Erdoğan zehir gibi. Bu yüzden, %100 kapasitesi olmayan birine sahip olmamalıyız."



Joe Biden ne diyor?

"Ben seçilirsem muhalefet ile işbirliği yaparak Erdoğan'ı devireceğim…"

Peki…



25 Temmuz 2020’de Kemal Bey ne demişti?



Onu da hatırlayalım,



"Önümüzdeki ilk seçimde 'dostlarımızla' birlikte iktidar olacağız."



Peki Joe Biden ne demiş;

"Muhalefetteki dostlarımızı destekleyip Erdoğan'ı devireceğiz."

Nasıl örtüşüyor değil mi?

Devam edelim mi?



Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Başkanı Macron, İsrail Başbakanı Netenyahu, ABD Başkan adayı Joe Biden , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tek bir ağız “Erdoğan'ı dostlarımızla birlikte devirmeliyiz.”



SP’si, HDP’si, DEVA’sı, GP’si hep bir ağızdan “Tayyip Erdoğan’ı devirmeliyiz…” diyor..



Yetmedi…

FETÖ Pensilvanya’dan, PKK Kandil’den “Tayyip Erdoğan’ı devirmeliyiz…” diyor..



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Kafama silah dayasalar Cumhur İttifakı ile bir arada olmam.” şeklindeki keskin sözünü şimdi daha iyi anladınız sanırım...

İpler kimin elin de?

Joe'nin mi?



Yani bizim anlı şanlı sözde “Millet İttifakı’nın” maskesi sonunda düştü...

Yeni muhalefetin adı konuldu…

JOE BİDEN İTTİFAKI…



Son sözü MHP’nin efsane Genel Başkanı, Başbuğ’u rahmetli Alparslan Türkeş’e bırakalım..



“Namlunun gölgesi, diplomasi masasına yansımıyorsa, o masadan yenik ayrılırsınız.”



Türkiye’nin gerektiğinde artık namlunun gölgesini diplomasi masasına yansıtması, korkutuyor!

Bütün yaşananlar şunu gösteriyor ki, Türkiye’nin yolu bu kez silahsız sandık darbe yolu ile kesilmek isteniyor…

Bunu Joe Biden’in sözleri kanıtlıyor…

Ve Joe Biden başkan adayı olarak kazansa da kaybetse de onun sözlerinin ABD derin devleti için geçerli olduğunu söylemek zor değildir…

O nedenle Türkiye bu kritik eşiği Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazasız belasız atlatıp önünü tam olarak açmalıdır...

Bakın Alman TV Ouerken ‘ de bir proğram…

Alman Spiker soruyor:

"Erdoğan neden indirilmek İsteniyor? "

Alman Ortadoğu Uzmanı Christoph Hörstel bakın nasıl cevap veriyor..



“İtaat etmediği İçin, oyunlarına çomak Soktuğu İçin!”



İşte gerçek budur…





Bakın… Şair Arif Şirin-i Mağribi (1347-1407) der ki;



“Gerçeği görenlerden ol! Görüşünü güzelleştir de güzeli gör, kabuğu geç de içindekini gör, zahirlerden gözünü çekmezsen, asla gerçeği görenlerden olmazsın, bir şeyin bütün inceliklerini araştır ki, gerçeği görenlerden ol!



Bir tarafta;

Adeta kuzu postuna bürünmüş kurt misali sözde Millet İttifakı adı altında kendini gizleyen ve ifşa olan JOE BİDEN İTTİFAKI…

Diğer tarafta;

Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Devlet Bahçeli’nin omuz vermesi ile "Bağımsız Türkiye" ideali için mücadele eden yüzde yüz yerli ve milli CUMHUR İTTİFAKI...

Son sözü İmam-ı Şafi'ye bırakalım...

Kendisine sormuşlar;

"Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?"

Demiş ki:

"Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür."

Hak ehli ki?

Recep Tayyip Erdoğan...



















