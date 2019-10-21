Vurun TMSF'ye öyle mi?

Biz nasıl bir ülke olduk ya…



Bu ülkede her kim devleti ve milleti adına bir başarı öyküsü yazıyorsa, bilin ki o açık hedeftir…



Kumpas da yer…

Algı operasyonu da…



İşte son örneğini son günlerde son derece kritik görevler üstlenen TMSF üzerinde yaşadık..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çırağan’da Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) yıllık genel kurul toplantısı etkinliği kapsamında finansmanı IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanan, programın içeriği yine IADI tarafından belirlenen gecede sahneye dansöz çıkarılmış…

Faturası TMSF yönetimine kesilmiş!

Günlerdir öyle bir algı operasyonu ki TMSF yönetimi üzerine yaşananları bilipte sessiz kalmak mümkün değil..

Vurun abalıya misali..

“Vay siz nasıl Barış Pınarı Harekatı varken böyle bir geceyi düzenlersiniz!”

Allah aşkına devlet aklına sahip oldukları tescili, bugüne kadar arkalarında en küçük olumsuzluk olmayan, yönetimlerine yönelik tek bir eleştiri getirilemeyen ,sağduyu sahibi TMSF Başkanı ve yönetimini böylesine ucuz şekilde karalamak nasıl bir vicdansızlıktır…

Gerçeği bilmeden veya bilmek istemeden böylesine kritik görevlerde bulunan insanları “At çamur izi kalsın” mantığı ile karalamak hangi vicdana sığar…

Belli ki birileri pusuda bekliyormuş!

Yazıklar olsun ya…

*

Olayın aslı ne?

Bir kere…

O geceyi TMSF düzenlemedi…

İki…

O gecenin finansörü TMSF değil…

Üç…

O gece Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin düzenlediği bir gece…

Dört…

O geceye TMSF yönetimi davet edilmiş…

Beş…

Gecenin programından haberleri yokken anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici (dansöz) durum karşısında TMSF heyeti gerekli tepkiyi anında ortaya koyarak, mekanı terk etmişler...

Olay işte bu..

*

Daha ne yapacaklardı…



“TMSF yönetiminin tepkisini ortaya koyarak geceyi terk etmesi” nedeniyle “Bravo TMSF yönetimine dansöz çıkarıldığı için geceyi protesto edip terk ettiler" diye kutlanması gerekirken, günlerdir haksız karalamalara maruz kalmaları kimlerin tezgahıdır!

Belli ki amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek!..

Elinizi vicdanınıza koyun…

Dedim ya bu ülkede ne yazık ki hiçbir başarı cezasız kalmaz…

Ve ne yazık ki bu ülkede devlet kurumları üzerlerine haksız saldırı olduğu ve hedef gösterildikleri zaman kendilerini korumada konumları gereği zorluk çekerler...

Adeta zehir içerler susarlar!..

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve yönetimi haksız karalamalar karşısında Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”sözü misali doğru olanı yaptı..

*

Madem konu TMSF olmuş…

O zaman bakalım kamuoyunada yansıyan TMSF'nin icraatlarına...

TMSF yönetimi neler yapmış!..

Başlayalım…

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınan 882 şirketin aktif büyüklüğü 2016'dan bu yana 45 milyardan 61 milyar TL'ye çıktı.

Aradaki 16 milyar liralık fark FETÖ'ye giden kaçak paranın kayıt altına alınması…



O zaman vurun TMSF’ ye!..

Öyle mi…



Fona geçtiğinden bu yana Boydak Grubu'nun aktifi 7.7 milyar TL'den 11.7 milyar liraya ulaşmış…

Koza-İpek’te aktif yüzde 54 artarak 8.24 milyar TL'ye çıkmış..Aydınlı'da aktif büyüme 3 yılda yüzde 91, Uğur Soğutma'da ise yüzde 27 oranında artmış…

Şirketlerin cirosu da 22.9 milyardan yüzde 39 artarak 31.84 milyar liraya çıkmış…

Biliyor musunuz!..

TMSF'ye geçtikten sonra bu şirketlerin aktifi yüzde 35.5, öz kaynakları yüzde 26, ciroları yüzde 16 artmış. Borsadaki piyasa değerleri de yükselmiş!

O zaman vurun TMSF’ ye!..

Öyle mi…



Bitmedi…

FETÖ dönemindeki kayıt dışını kayıt altına almışlar, kaçakları önlemişler. Her şey kayıt altına alınınca rakamlar büyümüş.

Mesela, şirketlerde IT denetimi yaptırılmış 'surver'lar taranmış

Boydak'ta e-mail trafiğinde FETÖ'ye en az 500 milyon TL aktarıldığı itiraf edilmiş!



Sadece Aydınlı'da tedarikçilerden alınan ödemelerden yüzde 10 kesilip FETÖ'ye aktarılıyormuş. Örgüte giden bu kaçaklar kesilince şirketlerin performansı artmış...



Öyle ise vurun TMSF’ ye..

Öyle mi…



Devam edelim...

Geriye doğru da bir sürü şey buldukları ortaya çıkarılmış.Sadece Koza'da ceza olarak ödenen vergi 300 milyon TL'ye yakınmış!

TMSF’ nin yurt dışına çıkarılan paralarla Kazakistan’da, Kırgıztan da, İngiltere’de ilgili açtığı ve peşini bırakmadığı davalar var..



Öyle ise vurun TMSF ‘ye…

Öyle mi!..



Bakın beyler…

TMSF tarafından kayyumla yönetilen 928 şirket, 57,8 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmış ve bugüne kadar yüzde 29 büyüme sağlamış…

Ve bu şirketlerde 44 bin 282 kişi çalışıyormuş!



Öyle ise vurun TMSF’ ye..

Öyle mi?

Ayıptır ayıp...

*



Devlet adına üstlendikleri böylesine zorlu bir görevde böylesine bir büyük başarı hikayesi yazanları hiç ilgileri olmadığı "sahneye dansöz çıkardılar " yalanı ile karalamak hangi vicdana sığar…

Bazıları “Avukat mısın, gazeteci mi ”diye bu yazıdan rahatsız olabilir?

Varsın olsunlar…

30 yılımı bu mesleğe verdim..

Kalemimi oynatırken her zamanda devletimin dolaysıyla devletimin kurumlarına alınların akı ile hizmet edenlerin, yetimin hakkını koruyup kollayanların, başarı öyküsü yazanların avukatı da oldum..

Evelallah olmaya da devam edeceğim...

TMSF’ yi yönetirken kendilerine teslim edilen her bir şirkete yetimin hakkı gözü gibi bakan, kılı kırk yararak çalışan, sadece görevleri hizmet ehli olmak olan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve yönetimine ucuz hesaplarla, ucuz karalamalarla algı operasyonu çekenler bu vatana ihanet edenlerin (FETÖ) değirmenine su taşıdıklarının farkında mı?

Bu ülkenin namuslu evlatlarına kişisel hesapları ile çamura atanlara Cenap Şahabettin’in “İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır.” sözü yeter..

Ve Hz.Ömer'in sözünü asla unutmasınlar...

"Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz"



Bırakın ucuz insan olmayı!..

TMSF uzun yıllardır bu milletin malına mülküne göz koyanlara karşı mücadele eden devlet adına sigorta görevini üstlenmektedir...

Vicdanlı olun...













