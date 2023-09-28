Van'ın Gözleri Işıl Işıl Hedefleri Büyük Gençleri

Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum gençlerle buluşmaya.. Bazen bir üniversitenin iletişim kulübüne misafir oluyoruz bazen salonlarda konferanslar veriyoruz, seminerler yapıyoruz gençler gelip buluyor bizi.. Belki böyle yüzlerce kez buluşmuşuzdur gençlerle.. Hatta kim bilir belki o arkadaşlarımdan bazıları bugün keyifle okuduğunuz yazarlar izlgiyle izlediğiniz televizyoncular olmuştur... Her birinin bana kattığı o kadar çok şey var ki!.. Umarım bu buluşmalar devam eder...

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Önceki gün işte yine böyle bir organizasyon için Van-Edremit'teydim.. Edremit Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi'nde, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımla buluştum.. Bu buluşmanın benim için anlamı çok büyük.. Bir paragraf aşağıda bunun ne anlama geldiğini izah edeceğim. Ama önce bu ESEM nasıl bir yer onu anlatmam lazım size..

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Bir fakülte binası gelsin gözünüzün önüne.. Derslikleriyle, kantiniyle, yemek salonuyla, kütüphanesiyle hatta ve hatta deneme stüdyolarıyla eşine az rastlanır bir binadan söz ediyorum.. İçeri girdiğinizde kitap okuma odalarında sessizce kitaplara gömülmüş çocuklar karşılıyor sizi.. Hemen yanında etüt ünitelerinde bir öğretmen-bir öğrenci birebir ders yapıyor.. Az ileride, fotoğrafta da gördüğünüz yer aslında kantin.. Ama bazen bir müzisyen gelir, gitar çalar şarkı söyler diye bazen bir yazar gelir kitaplarını imzalar diye bir de sahne yapmışlar..

İşte ben de o sahneye çıktım..

Cıvıl cıvıl çocuklarımızla sohbet ettik, şakalaştık, güldük-eğlendik..

1.250 metrekare alana kurulu 500 öğrenci kapasiteli bu merkezde öğrenciler, bildiğimiz anlamda üniversite sınavlarına hazırlık dershaneleri kalitesinde bir eğitim alıyor.. Sabah ve öğleden sonra iki ayrı grup ders görüyor.. Öğle arasında ücretsiz yemek çıkıyor.. Gün boyunca çay, kahve kek vesaire zaten var.. Hemen hemen her gün bir sosyal etkinlik tertipleniyor.. Ve çocuklar burada keyifle sınavlara hazırlanıyor... Bu yıl, özel kurslara gitme imkanı olmayan 153 öğrenci bu merkezde derslerine çalışarak seçkin üniversitelerin tercih ettikleri bölümlerine yerleşmeyi başarmış... Edremit'in genç ve eğitime önem veren Belediye Başkanı İsmail Say'la konuştum.. "...yeter ki bu çocuklar ders çalışsınlar.. Ben ne isterlerse yapmaya hazırım.." diyor...

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"Bu buluşmanın benim için anlamı çok büyük" dedim ya.. Neden öyle gelin izah edeyim.. PKK terör örgütünün insan kaynağına ilişkin verileri topluca bulabileceğiniz, bu alanda yapılmış sanıyorum en kıymetli saha araştırması, TEPAV'ın, yaklaşık 10 yıl önce tamamladığı ve 40 yılın röntgenini çektiği çalışmadır.. Orada araştırmacı Nihat Ali Özcan, terör örgütüne en fazla katılımın olduğu illeri sıralarken ilk 5'te Van'ı da saymıştı.. Söz konusu raporda örgüttekilerin yüzde 88'inin erkek, yüzde 12'sinin kadın olduğu yazıyordu. Şimdi dikkat örgüte katılım yaşının 9'a kadar düştüğü ifade ediliyordu..

(rapordan) "...Örgüte en genç katılım yaşı 9, en yaşlı katılım yaşı 42. En genç ölen 14, en yaşlı ölen 48. En fazla örgütte bulunma süresi 28 yıl. PKK'lıların örgütte ortalama ömrü 6-7 yıl...."

Evet ortalama ömrü 6-7 yıl.. Yani bir genç ömrünün ilkbaharında bu aşağılık terör örgütünün tuzağına düşüyor. Ya örgüte katılır katılmaz ya da en geç 7 sene sonra hayatını kaybediyordu.. 12 yaşında katılmışsa terör örgütüne, 20'yi göremiyordu yani...

Bu sinir bozucu verileri şunun için paylaştım..

Önceki gün Van'da; vatana, millete, memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, iyi okullar okuyup büyük adam olmak için emek veren çocuklarla bir aradaydım.. Hani vaktin hazine bakanı demişti ya, 'bakın gözlerimdeki ışıltıya' diye.. İşte ben de anlatırken tek tek o çocuklarımın gözlerindeki ışıltıya baktım.. Artık o günler çok gerilerde kalmıştı.. Artık çocuklarımız kitap okuyor, bir araya gelip şarkılar söylüyor, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşup hikayeleri tartışıyordu.. Ne ailelerde PKK terör örgütüne kaptıracak çocuk vardı ne de o aşağılık örgüte kanıp da hayatını yakacak gençler.. Bizim gençlerimiz.. Bizim çocuklarımız.. Bizim geleceğimiz.. Kim bir taşın üstüne bir taş daha koyarsa Allah ondan razı olsun... Kalın sağlıcakla...