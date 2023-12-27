Federasyon Tartışması Yapıldı ve Tartışmayı İsteyenler Kaybetti

HÜDA-PAR'ın parti programında yer verdiği ve polemik konusu olunca Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da TBMM kürsüsünden okuduğu teklifte, dinleyenin sinir uçlarına dokunan ifadeler var.. "..Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir.." diyor HÜDA-PAR...

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İzahı istendiğinde de Yapıcıoğlu, "biz özerklik, federasyon falan istemiyoruz.. Sadece bunların tartışılabilmesi gerektiğini savunuyoruz.." cevabını veriyor.

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Hepimizin bir bakışta anlayabileceği gibi elbette bu izahat tamamen politik..Programına bunları yazan bir partinin, eline fırsat geçtiğinde bunu hayata geçirmek için çalışacağına hiç kuşku yok.. Ancak madem 'beyan esastır'.. Madem ki HÜDA-Par, "biz istiyor değiliz. Sadece tartışılmasını teklif ediyoruz" diyor.. O halde arz edelim..

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Söz konusu ifadeler, tartışıldı..

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, ilave süre ile HÜDA Par Başkanı yapıcıoğlu'nun mikrofonunu yeniden açtı.

Yapıcıoğlu bütün protestoya rağmen soğukkanlı bir biçimde, içinde "eyalet, özerklik, federasyon" gibi can yakıcı kelimelerin bulunduğu o cümleyi meclis kürsüsünden dillendirdi..

Kendisini takip eden milletvekillerinden bir tekinin bile "Zekeriya Bey çok haklıdır, ne var yani tartışsak" demediği bir ortam oluştu.

Ve Sayın Yapıcıoğlu'nun istediği o tartışma yapılmış ve bitmiş oldu...

Tamam mı?..

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İstediğiniz tartışılmasıydı ise işte tartışıldı..

Siz dillendirdiniz..

CHP net bir dille ve kategorik olarak reddetti..

AK Parti ve MHP, tartışmaya değer bulup polemiğe bile girmedi..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kendisine yöneltilen bir soru üzerine, çok açık ve anlaşılır bir tonda; "asla ve asla" diyerek konuyu kapattı.

tartışmaysa, işte sana tartışma..

Umarım Yüce Meclis'in gündemine bir daha böyle saçma sapan bir tartışma konusu gelmez..