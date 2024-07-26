NETANYAHU CİNAYETLERİ ABD ADINA İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tüm dünyanın gözleri önünde bir utanç gecesine tanık olduk ..

On binlerce masum insanın kanı ellerinden damlayan, bu yüzyılın en vahşi katili Benyamin Netanyahu, ABD Kongresi’nde Şeref misafiri olarak ağırlandı ..

Hiç kimse kendini bu utanç tablosunun dışında görmesin..

Elbette kongre binasının önünde bu kepazeliği protesto eden bir avuç Amerikalı‘yı ve ultra Ortodoks Yahudi’yi tenzih ederek söylüyorum..

Hiç kimse ama hiç kimse orada böyle bir rezalet yaşanmamış gibi ellerini yıkayıp yoluna devam edemez..

ABD kongresinde bu katile söz hakkı verilmesi ve orada bulunanların, elleri patlarcasına çılgınlar gibi alkışlaması, bu insanlığa karşı işlenmiş suça ortak oldukları anlamına gelir..

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Saydım.. 72 defa tam 72 defa Benyamin Netenyahu‘nun sözü alkışlarla kesildi .. Ne var bu herifin laflarında bunca alkışlayacak gerçekten merak ediyorum!.. Biz hiç sivil öldürmedik derken elleri patlarcasına bu katili alkışlayan alçakların hadi kulakları sağır gözleri de mi kör?!..

“Biz sadece Hamas’ın askerlerini hedef alıyoruz” diyen Netanyahu’nun yalan söylediğini anlamayacak kadar salak mı bu insanlar?..

Kaldı ki, salaklık bile o kongre binasında yaşanan alçaklığı anlatmak için hafifletici sebep sayılır.. Kim ki Netanyahu’nun kendini aklamak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmesini sağladıysa kim ona o kürsüyü teslim ettiyse kim o yalanlarını dünyanın gözlerinin içine baka baka söylemesine izin verdiyse Filistin’de ölen bebeklerin kanı ellerindedir..

Hiç kimse bundan kaçamaz

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Değil o katili şeref misafiri gibi ağırlamak görüldüğü yerde tutuklanması ters kelepçeyle paketlenmesi gerekmiyor muydu? Hakkındaki uluslararası mahkemelerce açılan davaların hükmü bu değil miydi? Ne oldu da şimdi bütün bu davalar görülmedi de bu adamın önüne kırmızı halılar serildi?.. Cevap çok basit..

Cevabı aslında ben Netanyahu’nun konuşması sırasında kullandığı ifadelerde gizli.. Diyor ki; “..düşmanımız, düşmanınız, zaferimiz zaferinizdir…”

Demek istiyor ki yani; “bu mücadele sizin mücadeleniz bu zafer de sizin zaferiniz olacak..” Yani aslında Orta Doğu‘daki katliamı kıyımı soykırımı ABD adına yaptığını söylüyor kongrede ve kongrede bu konuşmayı dinleyenler bu sözlere alkış tutuyor ..



Doğru mu söylüyor ?.. Doğru mu söylüyor bu adam?.. Size soruyorum..

Haklı mı? Sahiden de Amerika adına mı işleniyor oradaki cinayetler?

O bebekleri Amerika mı öldürüyor, bunu kabul mü ediyorsunuz?

Zaten 11 Eylül saldırılarını bahane Edip Afganistan‘a peşinden de haksız gerekçelerle yalan dolan bahanelerle gerçek olmayan uydurma üretilmiş delillerle Irak’a girdiniz, o coğrafyalardaki masum milyonlarca Müslümanı katlettiniz.. Bana sorarsanız ‘kim daha katil?’ diye.. ABD mi İsrail mi karar vermekte zorlanırım.. İsrail hiç değilse tek bir hedefe ateş ediyor Amerika Birleşik Devletleri Müslüman gördüğü herkesi öldürüyor..

Sadece bugün değil dünden bu yana sadece dün ve bugün değil yarın da öldürmeye devam edecek ..

Peki o zaman bir kez daha soruyorum yüksek sesle altını kalın kalemlerle çizerek soruyorum.. Kongre kürsüsüne çıkıp “bu mücadele sizin mücadelenizdir elde edeceğim bu zafer de sizin zaferiniz olacaktır” diyen Netanyahu doğru mu söylüyor?..

Filistin’de ölen her masum bebeği aslında İsrail, ABD adına mı öldürüyor?.. Bu sorunun cevabını herkes vermeli..

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insanlık tarihine kara bir leke gibi geçen katil İsrail rejiminin bu kanlı politikalarına cesaret verenin aslında ABD olduğu Netanyahu’nun kongre konuşması ile bir kez daha tescillenmiş oldu..

Hani daha hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey ama.. Hiçbir şey yapmadan Nobel Barış ödülü verildi ya Obama’ya.. Görev yaptığı iki dönem boyunca Obama rejiminin işlediği cinayetleri nereye koyacağız o zaman?..

Daha açık söylüyorum 11 Eylül saldırıları ya da komplosu ya da tuzağı ya da tertibi artık adına siz ne derseniz deyin..

11 Eylül olayı yaşandığında, Amerikan başkanlığı koltuğunda Bush değil de Obama oturuyor olsa idi farklı bir yol mu izleyecekti?

Bush Afganistan‘ı işgal etti de Obama olsa etmeyecek miydi?

Soruyorum size çok basit bir soru bu 11 Eylül saldırıları sırasında ABD başkanlığı koltuğunda Bush değil de Obama olsaydı daha mı az insan ölecekti?..

Hiç zannetmiyorum hiç zannetmiyorum hiç zannetmiyorum.. Dolayısıyla bizim açımızdan ABD ABD’dir..

Siyonist rejimin sırtını yasladığı ABD’li efendileri Katliam emri vermiş ve henüz bu emri geri çekmemişler..

Bugün İsrail’in başbakanlığı koltuğunda oturan o kukla her ne yapıyorsa ABD adına yapıyor..

Bunu hem kendi itiraf etmiştir hem de ABD bu ikrarı kabul etmiştir…