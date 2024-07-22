ÖZGÜR ÖZEL'İ O KOLTUKTAN KİMSE KALDIRAMAZ

Deniz Baykal alçak bir FETÖ tertibiyle gönderilip de yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde konuşulanları hatırlıyor musunuz?.

CHP’lisi AK Parti’lisi ömür biçmişti yeni başkana..

Kimi ilk kurultaya kadar kimi ilk seçime kadar gider diyordu..

İlk kurultayı ya da ilk seçimi göremez diyen bile vardı..

Hatta epey bir süre, koltuğu kim için ısıttığı dahi tartışıldı..

Peki sonra ne oldu?..

**

Kılıçdaroğlu daha genel başkan olmadan kaybetmeye başlamıştı zaten.. 2009 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayıydı..

Değil seçimi kazanmak, kendisine oy dahi verememişti..

2010’da oturduğu CHP Genel başkanlığı koltuğunda ise,

seçim-referandum ne varsa istisnasız tamamını kaybetti..

Peki bunun sonucu olarak ne yaptı? ..

Bildiğim kadarıyla hiçbir şey yapmadı..

Bir vakit kurultayda kendisine rakip olan Muharrem İnce’nin o efsane olmuş konuşmasında dediği gibi; “çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş” ama Kılıçdaroğlu koltuğu kimseye bırakmamıştı..

Özgür Özel’in “bileğinin hakkıyla kazandığı” son kurultaya kadar da “BURDAYIM BE BURDAYIM” diye videolar çekip, parti içindeki yenilikçi hareketin kadrolarına meydan okumaya devam etti..

Ama artık “BURDA” değil.. Ne kadar çırpınsa da sanıyorum artık siyasi ömrünü tamamladığını bir süre sonra kendisi de kabul etmek zorunda kalacak…

**

Bu hatırlatmaları şunun için yaptım..

Genel başkan seçildiğinde birkaç ay ömür biçilen Kılıçdaroğlu’nun, girdiği tüm seçimleri kaybettiği halde koltuğundan kalkmadığı CHP’de, bugün inanılmaz bir Özgür Özel rüzgarı esiyor..

Göreve geldiği ilk başlarda Kılıçdaroğlu için söylenenlerin tamamı özgür özel için de söylenmişti..

Daha açık ifade etmek gerekirse, Özel’in, İmamoğlu’nun emanetçisi olduğu yorumları yapılıyordu.. Bilemiyorum belki de en başta sahiden öyleydi.. Zira parti içindeki yenilikçi hareketin lideri tartışmasız İmamoğlu’ydu.. O da arkadaşları da bunu açık açık ifade etmişlerdi.. Özel de onun kadrosundaydı bir anlamda.. Ama kurultaydan sonra bambaşka bir şey oldu…

**

Özgür Özel, tamamen kendi tarz-ı siyasetini oluşturdu..

Sıkılı yumrukları açtırıp tokalaşmaya başladı..

Meydanlarda en sert eleştirileri yaptığı siyasi rakiplerinin tek tek kapısını çaldı..

Cumhurbaşkanını ziyaret etti ardından da CHP Genel merkezinde misafir etti..

Dahası bu ziyaretlerden de sonuç aldı. Kılıçdaroğlu’nun senelerce meydanlarda bağır-çağır çözemeyeceği sorunları çözdü..

Hepsinden önemlisi CHP’nin en başarılı döneminde kaptan köşkünde ve partisinin oyunu yükseltmeye de devam ediyor.

Yani bu yeni siyaset tarzının seçmende karşılığı olduğunu da anlıyoruz..

**

Peki hâl böyleyken, Özgür Özel o koltuktan neden kalksın?..

Ekrem İmamoğlu’ndan daha deneyimli bir siyasetçi..

Dahası bir yerel politikacıya göre ulusal ölçekte hatırı sayılır bir başarının da mimarı.. Bana öyle geliyor ki, 2027 seçimleri için CHP siyasetinde, “Mansur Yavaş mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu?” diyenleri büyük bir sürpriz bekliyor.. Yazın bir kenara, vakti geldiğinde açar okuruz tekrar bu yazıları…