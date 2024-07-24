KİM MİLLET KİM DEĞİL, BUNA KİM KARAR VERİYOR?

Bir yasa geçti alt komisyondan..

Sokak hayvanlarının toplanması ve uyutulmasını içeren düzenlemelerin yer aldığı değişiklik teklifi..

Muhtevasına ilişkin tartışmayı sonraya bırakıyorum. Bugün başka bir konudan söz etmek istiyorum.. Yasanın komisyondan geçmesinin ardından atılan sevinç çığlıklarından..

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Diğer tüm mesajları geçtim de...

AK Parti’nin gençlik kolları hesabından atılan;

Millet 1

Mama Lobisi 0

mesajını gördüğüm anda tüylerim diken diken oldu..

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Senelerce Kürt olduğu için, Alevi olduğu için , Ermeni olduğu için birileri tarafından “millet” sayılmayan milyonlarca yurttaşın neler hissettiğini bu mesaja baktığım anda anladım..



Türk, Müslüman, Hanefi-Sünni bir birey olarak bugüne dek hiç böyle hissetmemiştim..

Evet Böyle hissedenlerin hakkını her daim savundum ve savunmaya da devam edeceğim..

Ama tam olarak ne hissettiklerini bilmiyordum..

Bir yaşamın hakkını savunduğum için birileri tarafından “millet dışı” görüldüğümde aydınlandım..

Demek böyle bir hismiş…

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Aslında en kolay cevap şu; “sen kimsin de milletin kim olduğuna karar veriyorsun?”..

Ama ben öyle demedim…



Çünkü bu tavır, o hesabı yöneten bir admin’in cahilliğinden öte bir yaklaşımın tezahürüydü aslında…



Bir yasaya dönük eleştirileri var diye milyonlarca insanın “aslında millet olmadıklarını” söylemek…



Yok yok..

Bu cehaletle izah edilemez..



Millet bir şuurdur, bilinçtir, idraktir..

Millet hedef birliği ve ülküdür..

Millet ortak inançtır..

Masa başında yapılan millet tarifi hiçbir dönemde tutmamıştır, tutmamaya da mahkumdur..



Hangi ‘Kürt’ü ‘Türk’ten, hangi ‘alevi’yi ‘sünni’den, hangi ‘dindar’ı, ‘seküler’den ayırabildiniz ki, hayvansever refleskle, köpeklerin uyutulması ya da barınaklara hapsedilmesine karşı olan insanları ‘millet’ten ayıracaksınız..



Bu tutum ve tavır ayağınıza dolanır..

Bakın söylemedi demeyin..