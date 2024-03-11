BİR GARİP ÇANKIRI

Bizans dönemine ait yüzlerce yerleşim yerine, kaya yerleşkelerine kalelere ev sahipliği yapan, buram buram tarih kokan bir kent Çankırı.. Fakat gelin görün ki, şimdi, Anadolu şehirleri arasında bir garip, bir mahzun, biraz da yalnız bir yer..

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Ancak bu sene Çankırı'nın senesi olacak.. Arka arkaya o kadar çok, içinde 'Çankırı' geçen haber okumaya başladım ki, bende oluşan his tam da bu.. Önümde Hürriyet Gazetesi var.. Ön sayfada bir haber; "Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor"... Bu tren, bizi yaz tatillerinde Zonguldak'tan alıp, Safranbolu'daki anneanneme götüren trendi.. Biz Karabük'e kadar giderdik.. Ama üzerindeki, "Çankırı-Ankara" tabelasından anlardık ki, bu Çankırı, adı başkentimizle birlikte anıldığına göre, çok önemli bir yer... İşte şimdi Karaelmas Ekspresi, turistik seferlerine başlayacak ve duraklarından biri de kuşkusuz Çankırı olacak.. O zaman, başta saydığım bu Bizans dönemine ait kalıntılar da meraklıların ilgisine sunulacak..

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Hemen yanında Akit Gazetesi'nde bir başka haber..

Ak Parti Çankırı adayı , 24.25.26. dönem milletvekilliği yapan İş adamı Hüseyin Filiz'in projeleri... Başlığı ise "Yeni Bir Anadolu Şehri"...



Filiz ve ekibi; Raylı sistemler , elektrikli ulaşım araçları , akıllı trafik uygulamaları ve yapay zeka destekli projelerle anadolu için alışık olmadığımız çok farklı bir vizyonla hareket ediyor. Sırf bu projeler için ekibinden bir kısmını Almanya’ya göndermiş.. Dünyadaki rol model şehirleri inceliyor , hangi uygulama nasıl Çankırı’ya getirilir, şehrin refah seviyesi nasıl artar diyerek hummalı bir çalışma yürütüyor.



Ramazan ayında da, kente Türkiye'nin en önemli ve etkili işadamlarını davet ederek vizyon projelerini sunup destek ve katkı isteyecek..

Hüseyin Filiz ; “daha önce Çankırı’ya organize sanayi ve lastik fabrikasını nasıl getirdiysek , memleketimin kaderini değiştirecek yeni yatırımlarımızın tüm hazırlıkları tamamlandı” diyerek siyasetteki iddiasını sürekli gündeme getiriyor.



Artık son düzlüğe girmeye bir şey kalmadı.. Ancak vizyon projeler bakımından Hüseyin Filiz'in ortaya koyduğu tablo, takip edenler için çok dikkat çekici.. Daha pek çok Avrupa başkenti bile geçememişken, Çankırı'da 'akıllı şehirler' den söz eden bir ismin sözlerine kulak vermekte yarar var..